El gobierno de Vigo ataca a Villares: "Ha sido un pésimo candidato y un desastre en la oposición"

Publicado 01/10/2018 17:33:36 CET

Lo acusan de haber sido un "pésimo candidato" y un "desastre" en la oposición

VIGO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gobierno municipal de Vigo ha arremetido este lunes contra el portavoz de En Marea, Luís Villares, al que ha acusado de "hacer pinza con el PP más duro, el de Feijóo", en cuestiones como el accidente de O Marisquiño o el abastecimiento de agua en el área viguesa.

El portavoz del gobierno local y portavoz del grupo socialista municipal, Carlos López Font, ha incidido en que "el único objetivo" de Villares al "pactar" con el PP para investigar el accidente en una comisión parlamentaria es "erosionar al alcalde de Vigo". Además, ha aseverado, dicha comisión es un "ataque a la autonomía municipal", al investigar una cuestión "que es exclusivamente de la ciudad".

López Font, quien ha vuelto a recalcar que "lo que se hundió fue un muelle", y no un paseo, ha advertido de que este "pacto" entre Villares y Feijóo "desautoriza" al portavoz de En Marea para ser oposición "para siempre".

El edil socialista ha subrayado que "nadie puede fiarse" de una comisión presidida por el PP, en la que este partido "va a hacer lo que quiera, con la complacencia de En Marea y BNG".

Además, ha vuelto a señalar que "Feijóo no estuvo" en la noche del siniestro con los afectados. "No estuvo con los chicos y las chicas, y estaba muy cerca, pero no quiso estar con ellos intencionadamente", ha enfatizado.

SUMINISTRO DE AGUA

Por otra parte, también ha criticado que Luís Villares "salga como ingeniero especialista en agua" y asegure que la pérdida de agua en el suministro entre la presa de Eiras y el sistema de abastecimiento es del 30 por ciento. Según López Font, esa cifra es "falsa", y la pérdida de agua es del 1 por ciento, es decir, "técnicamente equivale a cero", por lo que ha retado a Luís Villares a justificar su afirmación con documentos porque, de lo contrario, "es que ha mentido y creado alarmismo".

El portavoz del gobierno vigués ha concluido que "Villares y Feijóo quieren que Vigo no tenga agua". "Vergüenza debería darle (al portavoz de En Marea). En vez de ponerse en favor de la ciudad y los municipios del entorno, se pone en contra", ha proclamado.

"Villares no puede engañar a nadie. Se ha demostrado como un político incapaz de hacer oposición a Feijóo, y la oposición que no ha hecho a Feijóo, ahora la ha convertido en hacer oposición a Abel Caballero desde Santiago", ha recalcado, y ha añadido: "Ya se sabe su futuro político, no va a repetir más, ha sido un pésimo candidato, y un completo desastre como portavoz de la oposición. Su inactividad permite a Feijóo continuar sin un solo rasguño".