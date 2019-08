El gobierno de Vigo defiende la "magnífica" obra de Balaídos y repite que Feijóo quiere al Celta en Mos

Publicado 27/08/2019 16:13:42 CET

VIGO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El gobierno municipal de Vigo ha salido al paso de las declaraciones de la delegada de la Xunta, Corina Porro, sobre el rechazo de la Administración autonómica a cofinanciar la reforma del estadio de Balaídos, y ha criticado que el Gobierno gallego no quiera participar en esa "magnífica" obra, y pretenda el "traslado del Celta a Mos".

Así lo ha manifestado, a través de un comunicado remitido a los medios, el concejal de Deportes del gobierno municipal vigués, Manel Fernández, quien ha criticado que la delegada de la Xunta compareciese ante los medios luciendo la camiseta del equipo: "Se puso la camiseta del Celta para decir que la Xunta no va a poner ni un solo euro en el campo más importante de Galicia y para insistir en el traslado a Mos", ha denunciado.

"La ciudad no se lo va a permitir", ha advertido y, tras criticar que el PP "politiza" a la entidad celeste, ha recordado que, "en los últimos años", "no se ha visto" a Corina Porro en Balaídos. Asimismo, ha reprochado a la delegada territorial de la Xunta que critique "un estadio en obras" cuando ella, siendo alcaldesa, no invirtió en mejoras o mantenimiento del estadio.

Por otra parte, ante las críticas por la inversión pública en las obras (hasta ahora, 15 millones aportados por Ayuntamiento de Vigo y Diputación de Pontevedra) y la propuesta de que fuese el club, previa concesión, el que abordase la reforma, Manel Fernández ha lamentado la "ignorancia" de Porro y ha puntualizado que "el Celta ya tiene una concesión hasta 2034".

Según el edil socialista, el club "nunca pidió la concesión para hacer la obra", sino que "la pidió para quedarse con el campo", algo que "prohíben las leyes". "El Ayuntamiento nunca estuvo dispuesto a una actuación ilegal", ha sentenciado.

Finalmente, Manel Fernández ha concluido que Corina Porro "vino a Vigo a defender a la Xunta en contra de la ciudad, y a defender a Feijóo". "Para eso se podía haber quedado el anterior delegado", ha afirmado.