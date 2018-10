El gobierno de Vigo rechaza la comparecencia de Abel Caballero en Pleno para hablar del accidente

Publicado 26/09/2018 13:23:21 CET

La oposición afea al alcalde que se ausente del debate, que sí se produce "en la calle"

VIGO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Vigo ha rechazado este miércoles, gracias a los votos contrarios del grupo de gobierno (que tiene mayoría de ediles) la moción del PP que reclamaba la comparecencia del alcalde, Abel Caballero, para dar explicaciones acerca de las responsabilidades políticas municipales en el accidente de O Marisquiño.

La portavoz de los 'populares', Elena Muñoz, ha sido la encargada de defender esta moción, durante cuyo debate el alcalde no estuvo presente (Caballero se ausentó la mayor parte del pleno, cediendo la dirección del mismo primero a Carmela Silva y, posteriormente, al concejal Javier Pardo).

Muñoz, además de criticar la "máxima cobardía política" del regidor por "ni siquiera tener la decencia de estar" en el Pleno, ha recordado que, 45 días después del siniestro, en el que resultaron heridas más de 460 personas, la ciudad "sigue esperando explicaciones del alcalde". "Aquí hay responsabilidades por omisión y negligencias", ha incidido, y ha denunciado que Caballero "hizo todo lo posible para que el accidente se produjera".

Así, ha subrayado que el alcalde debería comparecer para explicar, entre otras cuestiones, "por qué no se dio una licencia global para todo el festival", "por qué no se hicieron las comprobaciones de seguridad, si se sabía que el paseo estaba en mal estado", o "por qué no hubo un control de aforo" al concierto durante el que se produjo el accidente.

Según ha aseverado Elena Muñoz, "si no hay nada que ocultar, no debería haber problema para que compareciese el alcalde", ya que "los vigueses tienen derecho a conocer la verdad". Una verdad que "se va a saber al final", y el gobierno vigués "tendrá que asumir sus responsabilidades políticas".

"DELIRIO DE COMISIONES"

Por su parte, el portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez, ha lamentado que la oposición haya tenido que emplear "hasta tres mociones" para instar al gobierno de Caballero a dar explicaciones y a poner en marcha mecanismos de investigación política, y ha criticado que, en lugar de debate político, haya optado por un "delirio de comisiones", como la que pidió para investigar la relación de Feijóo con Marcial Dorado.

A pesar de que su grupo ha votado a favor de la moción del PP, Rubén Pérez ha insistido en que una comparecencia del alcalde no sería efectiva. "Yo, para escuchar un mitin de Abel Caballero, no vengo", ha señalado, y ha reiterado la necesidad de crear una comisión de investigación municipal, en la que comparezcan no solo políticos, sino principalmente técnicos para aclarar las circunstancias del siniestro y las medidas a tomar para que no se repita.

Además, el portavoz de Marea, ha advertido al gobierno municipal que no puede pretender "apagar" el debate de O Marisquiño intentando desviar la atención de los medios de comunicación hacia otros temas, porque "es algo de lo que se habla en la calle". "Es un debate que habrá que afrontar en algún momento", ha apostillado.

"DECIDIRÁ LA JUSTICIA"

Mientras, el gobierno municipal ha justificado su rechazo a la comparecencia del alcalde alegando que la moción del PP se basa en un "interés político partidista" de atacar a Abel Caballero.

Además, ha incidido en que "la actuación del ayuntamiento fue absolutamente impecable", que el accidente se produjo "en una zona claramente portuaria" y en que "corresponde a la jueza y a la Fiscalía encargarse de ver qué ocurrió". "Decidirá la Justicia", ha concluido el portavoz del PSOE, Carlos López Font.

El concejal del gobierno vigués, por otra parte, ha vuelto a criticar la ausencia de Feijóo en el lugar y momento del accidente (aunque él mismo, concejal de Seguridad, tampoco estuvo presente), y ha denunciado que, al PP, "poco le importa" el accidente, que utiliza como "estrategia para atacar al alcalde".

CRÍTICAS A BNG Y EN MAREA

En esa línea, ha cargado también contra BNG y En Marea, formaciones que impulsaron la creación de una comisión de investigación sobre el accidente en el Parlamento. "Nos encontramos con la pretendida izquierda, el falso progresismo de BNG y En Marea, que en esta operación política se aliaron con la derecha más dura, la de Feijóo, que se paseó con un narcotráficante y solo tiene un objetivo: hundir al alcalde de Vigo", ha proclamado.

Según ha apuntado Font, esta actuación "recuerda a cuando se echó a un alcalde socialista (en alusión a Ventura Pérez Mariño) por un pacto entre PP y BNG, pero con este alcalde no lo van a conseguir". "Y que tomen nota BNG y En Marea, que esto tendrá consecuencias políticas", ha sentenciado.