Goretti Sanmartín confía en que Rueda "cumplirá su palabra" y que ambos se reunirán para tratar la tasa turística

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, ha asegurado que "va a confiar" en que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "cumplirá su palabra" para que la tasa turística que el gobierno santiagués pide para la ciudad sea una realidad.

Después de que el presidente de la Xunta asegurase en una entrevista concedida a Europa Press que "no considera urgente" reunirse con la nacionalista para abordar este asunto, Sanmartín ha esgrimido este lunes a preguntas de los periodistas que "no tiene por qué no fiarse" de la palabra dada por Rueda, quien aseguró que "a la vuelta de las vacaciones" habría una reunión.

Por su parte, el presidente gallego subrayó que Raxoi "tendrá una respuesta sobre la tasa", pero no considera que esta "discusión técnica" exija un encuentro inminente entre ambos.

Sin embargo, Sanmartín ha insistido en la necesidad de esta reunión, que entiende que debe ser una reunión política, a parte de otras técnicas que puedan celebrarse.

"Yo, en principio, voy a confiar en su palabra de tener una reunión a la vuelta para poder hablar de este tema", ha reiterado. Asimismo, ha indicado que el Ayuntamiento de Santiago "cumplió" cuando se le exigieron los informes pertinentes.

En esta línea, la regidora nacionalista ha incidido en que la tasa turística "puede ser una realidad" y es "un clamor" en la sociedad compostelana que lo se. De hecho, ha asegurado que incluso las personas que visitan la ciudad "están a favor".

INFORMADORES TURÍSTICOS

Por otra parte, la alcaldesa ha recordado que este viernes comenzarán a ejercer su trabajo en las calles de Santiago los diferentes informadores turísticos que se situarán por aquellos lugares por los que más flujos de personas discurren, como por ejemplo por la Praza do Obradoiro.

Su labor será principalmente sensibilizar sobre dos cuestiones. Por un lado, insistir en que Santiago "es mucho más que la Catedral y dos calles" y que hay otros motivos por los que hacer turismo en la ciudad, y, por otro, concienciar a las personas para garantizar un equilibrio entre aquellas que residen en Compostela y aquellas que la visitan.

"Tiene que haber un equilibrio sostenible, un modelo de turismo que sea mucho más consciente, mucho más responsable, que cuide el patrimonio", ha indicado Sanmartín. Sin embargo, ha recalcado que "por encima del magnífico patrimonio", está la gente, porque "lo mejor que tiene Santiago es la gente".

De este modo, ha puesto el foco en que lo que buscan principalmente con esta campaña de informadores es concienciar a aquellas personas que visitan la ciudad de que también cuiden de los compostelanos y "garantizar su derecho al descanso".