Heridos los tres ocupantes de un coche en Láncara tras volcar y empezar a arder el motor

LUGO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los tres ocupantes de un coche han resultado heridos tras volcar y arder del motor del vehículo en una salida de vía en la N-VI a su paso por la parroquia de San Pedro de Vilarello, municipio de Láncara (Lugo).

Un particular informaba al 112 Galicia de lo sucedido alrededor de las 2,30 horas de esta madrugada. No fue necesaria la intervención de los Bomberos, ya que el fuego fue extinguido con rapidez y no llegó a alcanzar el habitáculo del vehículo.

Agentes de la Guardia Civil desplazados hasta el lugar confirmaban que todas las personas estaban a salvo de las llamas, aunque solicitaban el envío de una ambulancia, puesto que los heridos precisaban asistencia sanitaria. Fueron trasladados al centro hospitalario de referencia.

Finalmente, fue requerida la presencia de los servicios de mantenimiento de la carretera para despejar los restos del accidente que habían quedado esparcidos por la vía.