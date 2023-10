El hijo de Elisa Abruñedo señala que siempre mantuvo la "esperanza" y pide "justicia" por el crimen de su madre

FERROL, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adrián Fernández, hijo de Elisa Abruñedo, la mujer que fue asesinada en septiembre de 2013 y que fue previamente violada en el lugar de Lavandeira, en Cabanas (A Coruña), ha reclamado "justicia". Este martes, la Guardia Civil detuvo en Ferrol a un hombre de 49 años como sospechoso de estos actos.

"Yo quiero justicia y que este tipo de gentuza, calaña o mierda que paguen como tiene que pagar, no como hace ahora en la cárcel, estando sanitos, aislados para que no les pase nada y luego para casa", ha expresado, tras conocer el arresto de este vecino de Narón, natural de Vilarmaior, diez años después del crimen.

"Se supone que sí, ya que si lo detienen quiero entender que algo les ha cuadrado, ellos creen que sí --en alusión a la Guardia Civil--, pero hasta que no tengan los testimonios y las pruebas que tienen que hacer, queda en eso", ha manifestado, en relación a si cree que se ha podido detener al culpable.

El hijo de Elisa ha manifestado que siempre ha mantenido la esperanza de que este caso se resolvería. "Yo siempre he tenido esperanza y dije que a cabezón no me gana nadie, algo que saqué de mi familia y siempre quiero llegar hasta el final", ha reseñado Adrián Fernández, que durante esta década ha ejercido en diversas ocasiones como portavoz de la familia.

PSOE DE NARÓN

Por otra parte, el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Narón, localidad en la que reside el detenido por la Guardia Civil, ha anunciado, a través de un comunicado, que esta formación "propondrá una declaración institucional de repulsa por el asesinato de Elisa Abruñedo tras la detención del presunto asesino", ya que según los socialistas "Narón debe de mostrar su repulsa por este asesinato".

Así, uno de sus ediles, Jorge Ulla, ha asegurado que en la próxima junta de portavoces llevarán la iniciativa para que "el Ayuntamiento de Narón emita una declaración institucional de rechazo por este terrible hecho, así como su repulsa ante cualquier tipo de violencia, especialmente la sexual". También proponen la convocatoria de una concentración pública, en la que la villa se muestre unida contra este asesinato.