Un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija menor de edad en Vilalba (Lugo) niega los hechos: "Nunca la toqué"

La Fiscalía se ratifica en su petición de seis años de cárcel para el procesado en un juicio celebrado parcialmente a puerta cerrada LUGO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Lugo ha acogido este jueves la celebración del juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija, entonces menor de 13 años, en el municipio de Vilalba (Lugo) en el período comprendido entre los años 2018 y 2021. Fiscalía y acusación particular han solicitado una pena de prisión de seis años para el procesado, que ha negado ante la jueza todos los cargos en su contra.

La vista, en la que tanto la menor como su madre han declarado a puerta cerrada para preservar su intimidad, ha comenzado con la lectura del escrito de acusación, al que ha seguido la declaración del imputado.

De acuerdo al relato elaborado por el Ministerio Público, el acusado, separado de la madre de sus hijas desde hacía al menos tres años, habría aprovechado presuntamente el régimen de visitas acordado con su ex pareja para "practicar tocamientos en zonas genitales" a la menor en el domicilio de este en "reiteradas ocasiones" entre los años 2018 y 2021, cuando la niña tenía menos de 13 años.

El hombre, que ha reconocido durante el interrogatorio que la relación con su hija, con la que había tenido algunos conflictos domésticos durante el régimen de visitas, "no era buena", ha negado tajantemente haber abusado de ella. "Nada de lo que se dice es cierto. Yo nunca toqué a mi hija, nunca la toqué. Ella nunca me acompañó al dormitorio, en la vida", ha declarado ante la jueza.

Cuestionado por la letrada de la defensa sobre su vínculo con la menor, el acusado ha explicado que la relación padre-hija se encontraba muy deteriorada. "La mayoría de las veces ella no quería venir a las visitas, solo cuando necesitaba algo. A veces no me sentía como un padre ni sentía que ella fuese mi hija", ha relatado, para acto seguido precisar que habitualmente las visitas tenían lugar "en el domicilio materno" y siempre en compañía de su otra hija. "Nunca estábamos solos, yo jamás le hice nada", ha insistido.

PUERTA CERRADA

Tras la declaración del acusado, la vista ha proseguido a puerta cerrada, con la declaración por videoconferencia de la menor desde una sala de las dependencias judiciales y posteriormente de la madre, que ha comparecido sin biombo ante el Tribunal.

Además de la petición de seis años de cárcel para el procesado por un presunto delito continuado de abuso sexual a menor de 13 años, la Fiscalía ha solicitado una medida de alejamiento de la niña durante un plazo de siete años, un período de libertad vigilada de cinco y su inhabilitación para la práctica de cualquier profesión u oficio que conlleve contacto directo con menores durante nueve años.

La acusación particular, por su parte, ha elevado a diez años el período solicitado para la prohibición interpuesta al acusado de aproximarse o comunicarse con la víctima y ha interesado el pago de una indemnización de 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños morales causados. La defensa ha pedido la libre absolución.