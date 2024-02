O hospital Álvaro Cunqueiro realiza a primeira intervención cirúrxica en Galicia dun paciente con TOC

Equipo de especialistas que participaron na primeira intervención cirúrxica dun paciente con TOC en Galicia, no hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Os servizos de Neurocirugía, Psiquiatría e Anestesiología da área sanitaria de Vigo realizaron, no Hospital Álvaro Cunqueiro da cidade olívica, a primeira intervención cirúrxica dun paciente con Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC).

Trátase dunha muller de 51 anos de idade e a operación foi un éxito, de maneira que está dada de alta e "evoluciona sen complicacións", segundo informaron fontes do Sergas. A paciente ten un TOC, un trastorno psiquiátrico complexo que pode ocasionar unha grave deterioración clínica, funcional e social.

O psiquiatra Raúl Vázquez-Noguerol explicou que, para estes pacientes, "a neuroestimulación cerebral profunda é unha opción", cando non funcionan os tratamentos convencionais. Esta intervención demostrou a súa eficacia, cunha importante redución dos síntomas e unha melloría dun 70 %, o que permite reducir o sufrimento dos enfermos, "mellorar a súa vida social e mesmo a reincorporación ao mundo laboral".

Tal e como explicaron fontes sanitarias, as persoas con TOC ten un circuíto cerebral reverberante no lóbulo frontal, que se caracteriza por unha hiperactividade e hiperconectividad neuronal. Esta actividade pode ser modilada por diversos sinais, o que posibilita un control preciso sobre a duración e a intensidade da devandita actividade neuronal.

Os neurocirurxiáns Pablo Sousa e Laura Serrano explicaron que a intervención consiste na implantación de dous eléctrodos profundos, un en cada hemisferio cerebral, dun modo minimamente invasivo, mediante pequenos orificios no cranio. Eses eléctrodos están conectados a unha batería subcutánea que se pon na clavícula do paciente e producen impulsos eléctricos nunha diana moi concreta do cerebro, de maneira que inhiben ese circuíto.

O obxectivo é reducir ao máximo a sintomatología do trastorno, modificando a actividade cerebral de forma controlada. A día de hoxe, esta operación só realízase en 8 hospitais de España, e é unha intervención de certa dificultade polas esixencias técnicas na súa planificación e desenvolvemento, e pola incorporación de TAC intraoperatorio, segundo apuntou Pablo Sousa.

Con todo, é unha técnica segura para o paciente, cun postoperatorio sinxelo, escasos efectos secundarios e unha rápida recuperación. As súas indicacións son moi concretas, polo que se fai unha selección moi rigorosa das persoas que poden someterse a esta técnica por parte dun comité clínico.

Os principais criterios selectivos son: que o impacto funcional da enfermidade sexa grave, con gran repercusión na vida do enfermo, e que o TOC sexa refractario, con fracaso dos tratamentos convencionais.

Após os bos resultados desta intervención, o equipo do Álvaro Cunqueiro xa ten planificada unha segunda operación e prevé realizar "entre 15 e 20 intervencións anuais", de maneira que o hospital vigués convértase en centro de referencia galego para o tratamento cirúrxico desta patoloxía.