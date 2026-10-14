La huelga del metal de Lugo logra un seguimiento mayoritario y paraliza prácticamente todas las empresas en la ciudad - EUROPA PRESS

LUGO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera jornada de huelga en el sector del siderometal y del comercio del metal de Lugo ha registrado este miércoles, 14 de octubre, un seguimiento mayoritario, según los sindicatos convocantes. La práctica totalidad de las empresas de la provincia permanecieron cerradas, mientras los trabajadores salieron a la calle para exigir mejoras salariales y avances en sus derechos laborales y sociales.

La movilización comenzó a primera hora de la mañana con la presencia de piquetes informativos en los principales centros de trabajo y polígonos industriales de Lugo, A Mariña, Vilalba y Monforte. En la capital lucense, los piquetes recorrieron durante la mañana el polígono de O Ceao y, por la tarde, se desplazaron a As Gándaras dejando una jornada que ha concluido sin incidentes, según la información facilitada por los representantes de los trabajadores.

La manifestación celebrada al mediodía en Lugo, y que se prolongó por espacio de una hora, sirvió para visibilizar el malestar de la plantilla ante la falta de avances en la negociación de los convenios colectivos. De hecho, la protesta ha conseguido paralizar la actividad del sector en los dos principales polígonos industriales y generar numerosas retenciones de tráfico.

Al inicio de la marcha, Afonso Losada, secretario de CIG-Industria, y Xosé Paz, secretario de CIG-Servizos de Lugo-A Mariña, han valorado positivamente el seguimiento de la convocatoria. Losada ha asegurado que la práctica totalidad de las empresas estaban cerradas "con una amplia disposición de los trabajadores a mantener la movilización para conseguir un acuerdo que responda a sus demandas".

Uno de los principales motivos del conflicto es la última propuesta de la patronal, remitida por WhatsApp, que incluye un incremento salarial del 2 %. Losada considera que esta subida sigue siendo "insuficiente" y critica también la propuesta de reducción de la jornada laboral, limitada a cuatro horas y únicamente para el convenio del siderometal.

Esta medida dejaría fuera al personal sujeto al convenio del comercio del metal, una diferenciación que los sindicatos rechazan. Xosé Paz recordó que ambos convenios se negocian de manera paralela en la provincia y advirtió de que no aceptarán diferencias de trato entre los dos sectores.

Además de las mejoras salariales y de la reducción de jornada, la patronal no habría asumido las reivindicaciones sociales relacionadas con la ampliación de las coberturas durante las situaciones de incapacidad temporal (IT) ni con la revisión de los salarios para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo. Los representantes sindicales enmarcan estas demandas en un contexto de subida de los precios y encarecimiento del coste de la vida.

NUEVA JORNADA DE HUELGA EL 21 DE OCTUBRE

Entre las principales reivindicaciones de los trabajadores figuran un incremento salarial digno, una cláusula de revisión vinculada al índice de precios de consumo (IPC), la reducción de la jornada laboral y mejoras en las coberturas durante las bajas y en los permisos laborales.

Losada y Paz han señalado que todavía no hay una nueva reunión de la mesa de negociación fijada, aunque reiteraron la disposición de la representación sindical "a continuar dialogando para alcanzar un acuerdo".

Sin embargo, han advertido de que, si no se producen avances que permitan cerrar un pacto justo, los trabajadores volverán a la huelga el próximo 21 de octubre. Los sindicatos también evaluarán nuevas convocatorias si la patronal no modifica su posición.