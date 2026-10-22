Identificadas 8 personas de toda España por estafas bancarias a raíz de un fraude de 25.000 euros en Lugo

Archivo - Un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

LUGO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha identificado a ocho personas en distintas localidades de España como supuestas autoras de varios delitos de estafa en el marco de un operativo policial iniciado a raíz de una denuncia en Lugo, donde una persona fue víctima de un fraude bancario con un perjuicio económico final de 25.000 euros.

A los ocho identificados se les atribuye la utilización de técnicas de 'smishing' y 'vishing' para la suplantación de la identidad corporativa de bancos, según el instituto armado. La denuncia que activó la investigación fue presentada a principios de año en Lugo, en la que se alertaba de un presunto fraude de este carácter.

Los hechos delictivos comenzaron cuando la víctima recibió un mensaje SMS que simulaba proceder de su entidad bancaria y en el que se le informaba de una supuesta compra por importe de 5.000 euros. El mensaje advertía de que, si no reconocía la operación, debía contactar urgentemente con un numero de teléfono facilitado en el propio texto.

"Alarmada por el importe, la victima llamó al número indicado, contestándole un supuesto operador, que se identificó como miembro del departamento de seguridad informática de la entidad bancaria, comunicándole que debía actuar con diligencia para anular el cargo y bloquear sus cuentas", relata la Guardia Civil.

Durante aproximadamente una hora, los estafadores mantuvieron a la víctima al teléfono y le indicaron que accediera reiteradamente a su aplicación de banca electrónica para, supuestamente, "revertir la operación", según los agentes. De forma simultánea, le enviaron códigos de verificación y le indicaron como proceder, "consiguiendo que autorizase operaciones fraudulentas creyendo que estaba cancelando una transferencia".

Las gestiones practicadas por los investigadores permitieron determinar que los autores realizaron operaciones en distintos establecimientos comerciales, lo que supuso un perjuicio económico a la víctima de 25.000 euros totales.

Ante estos hechos, la Guardia Civil recuerda que las entidades bancarias no solicitan por teléfono ni mediante SMS las claves de acceso a la banca electrónica ni los códigos de verificación de un solo uso para autorizar operaciones y recomienda contactar directamente con la entidad a través de los canales oficiales. Además, insiste en la importancia de denunciar los fraudes a la mayor brevedad posible.