Identificados varios jóvenes por supuestamente perseguir y proferir insultos homófobos a un hombre en Vigo

Imagen de los jóvenes en el momento de los hechos. - CEDIDA/EUROPA PRESS

VIGO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional identificó el pasado viernes a varios jóvenes tras supuestamente perseguir y proferir insultos homófobos a otro hombre en la zona de la playa de Samil de Vigo.

Según testigos presenciales de los hechos consultados por Europa Press, todo ocurrió de noche en una zona de monte cercana al arenal donde habitualmente se llevan a cabo citas entre hombres homosexuales (cruising).

Allí, un grupo de jóvenes encapuchados habría perseguido a otro varón, a gritos de 'maricón'.

Fuentes policiales han confirmado a Europa Press que agentes de la Policía se desplazaron al lugar, identificando a varios de los supuestos autores. En la actualidad, se investiga lo sucedido ya que toda la información ha sido puesta a disposición del juzgado competente.