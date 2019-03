Iggy Pop y David Guetta, en la jornada del sábado de O Son do Camiño

Publicado 12/03/2019 20:00:40 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Iggy Pop y David Guetta estarán en la jornada del sábado del festival O Son do Camiño. Die Antwoord encabezará el cartel del jueves y Black Eyed Peas, Rosalía y Bloc Party, el del viernes.

De ello ha informado la organización este martes, cuando ha distribuido el cartel por días. En concreto, el jueves tocarán Die Antwoord, Bastille, Richard Ashcroft, Dimitri Vegas & Like Mike, Beret, Royal Republic, Graveyard, Second, The Zombie Kids, Kitai, Molina Molina y Alice Wonder.

En viernes, Black Eyed Peas, Rosalía, Bloc Party (performing 'Silent Alarm'), W&W, Iván Ferreiro, Varry Brava, Elyella, Shinova, Marem Ladson, Hard GZ, Cariño e Igloo.

El sábado tocarán Iggy Pop, David Guetta, Vetusta Morla, The Hives, Ayax y Prok, Bad Gyal, Full, Familia Caamagno, Baiuca, Mordem, Ortiga y Eme DJ.

El próximo viernes 15 de marzo a las 12,00 se pondrán a la venta las entradas para cada uno de los días del festival. Será un número "muy limitado" de localidades a un precio único de 49 euros más gastos.