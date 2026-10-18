Un incendio calcina por completo una vivienda en A Pobra de Trives (Ourense) y provoca daños en la casa de al lado

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OURENSE, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha quemado por completo una vivienda de A Pobra de Trives (Ourense), provocando el colapso de su tejado, y ha causado daños en la casa contigua. Además, una persona tuvo que ser atendida en el punto por una crisis de ansiedad, según la información proporcionada por el 112 Galicia.

La central de emergencias tuvo constancia del fuego a través de un particular pasadas las 22.10 horas del sábado. Entonces, este informó de que estaba ardiendo una habitación en una casa situada en el lugar de Monteboi, en la parroquia de Sobrado. Durante la llamada ya confirmó que ninguna persona había resultado herida.

Para atender el incendio se movilizó un dispositivo conformado por personal del 061, la Guardia Civil, el GES de Castro Caldelas y Protección Civil de A Pobra de Trives. También envió medios el distrito forestal de la zona, dependiente de la Consellería do Medio Rural.

Los servicios de emergencias desplazados dieron por controlado el fuego en torno a las 23.30 horas, aunque continuaron trabajando en la zona unas tres horas más hasta que las llamas quedaron completamente apagadas, pasadas las 02.30 horas. El balance final, según el 112, dejó la casa calcinada al completo, con su tejado derrumbado, y la vivienda contigua afectada parcialmente.