"Incerteza" e "expectativa" entre a comunidade galega de Venezuela, que espera unha saída a "mellor" da crise

Emigración mantén os programas de axudas e subministración de medicamentos en Venezuela e está preparada para impulsar un "plan de choque"

A "incerteza" que se cerne sobre o futuro de Venezuela mantén á expectativa á comunidade galega no país suramericano após a autoproclamación como presidente interino de Juan Guaidó e o recoñecemento que lle deron a Unión Europea ou Estados Unidos --entre outros--. No entanto, cando se cumpre o prazo para unha convocatoria de eleccións dado polo presidente do Goberno, Pedro Sánchez, a comunidade galega mantén a "esperanza" dunha saída a "mellor" á crise que atravesa a república, aínda que desde o vello continente tamén se ve con "preocupación" a situación dos seus familiares.

A galega é a segunda comunidade de emigrantes, despois da canaria, máis relevante en Venezuela. O último padrón (2018) revela que hai 40.226 galegos (a maioría en Caracas capital), dos cales 25.309 --o 37,08 por cento-- naceron en Galicia e, o resto, son descendentes. Mentres, en xaneiro de 2016 a cifra alcanzaba os 46.095 galegos con nacionalidade española e inscritos nalgún concello de Galicia.

O presidente da maior comunidade galega en Venezuela --a Irmandade Galega de Venezuela (con 7.000 socios galegos directos, que alcanza as 24.000 persoas; e outros 3.000 doutras procedencias, que chega a outros 10.000 emigrantes)--, Roberto González, afirmou que o momento é de "incerteza en xeral" e "expectativa do que poida suceder".

Pero a pesar desta situación, asegurou, en declaracións a Europa Press, que "esperanza sempre hai". "Eu, como moitos familiares, temos esperanza de que haxa un cambio para mellor, non sei de que forma, pero este sistema esgotouse", manifestou nunha análise que coincide co de Antonio Curral, presidente do Centro Gallego de Puerto de la Cruz --que atende a unhas 3.000 persoas con 500 socios directos, uns 300 galegos--.

"A reacción é positiva cento por cento, hai dúas semanas non estaba na formulación nin nada e, de súpeto isto, é a luz no camiño que apareceu. Pois a expectativa é tremenda", declarou, a Europa Press, Antonio Curral. Así, tamén confían en que se poida confirmar a "expectativa de que mellore o país".

"Moi preocupados" veno o galego-venezolanos que están en Galicia, como así o expresou o presidente da Asociación de Pensionados e Xubilados de Venezuela, Andrés Varenkow, quen en todo caso que considerou que "se ve sol entre as nubes".

Neste escenario, a Secretaría Xeral de Emigración, consultada por Europa Press, explicou que trata de "dar resposta ás necesidades dos galegos" neste país, ante a situación "cada día máis complexa e grave" que vive. A dotación orzamentaria pasou de 1,8 millóns en 2017 a 2,2 en 2018; mentres que a cifra acumulada até 2019 subirá en total a 6,5 millóns.

O secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, explicou que o pasado ano atendéronse 3.000 persoas con axudas sociais e augurou que este ano "vai haber unha demanda maior". "Estamos dispostos a atendela e, se fixese falta, poderiamos implementar un plan de choque especial e ampliar a capacidade de resposta", afirmou.