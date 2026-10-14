La incidencia de la gripe se mantiene estable en Galicia, aunque con incremento de consultas y consumo de antigripales

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El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño - XUNTA DE GALICIA
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha informado de que la incidencia de la gripe se mantiene estable en Galicia, en situación basal, aunque sí ha confirmado un incremento de consultas y de consumo de antigripales. "Nada relevante", ha señalado.
En declaraciones a los medios este miércoles, el conselleiro ha explicado que todavía no disponen de una predicción para el pico de la gripe. "Si es que viene, que a veces puede ser una meseta pronunciada y prolongada", ha señalado.
Así las cosas, ha señalado que según el último informe epidemiológico la situación gripal es basal, con tendencia estable, pero con el aumento en consultas y consumo de antigripales, notificado por las farmacias centinela.
"En Covid también estamos notando una tendencia ascendente en algunas áreas, con ingresos en hospitales. Nada relevante a día de hoy", ha afirmado.