Investigan a cuatro responsables de unas obras en Sanxenxo (Pontevedra) por manipular tuberías con amianto

Obras investigadas en la zona de la playa de Montalvo, en Sanxenxo (Pontevedra). - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través del Seprona de Pontevedra, ha investigado a cuatro responsables técnicos y empresariales relacionados con unas obras de renovación de la red de abastecimiento de agua en el municipio de Sanxenxo como presuntos autores de delitos contra el medio ambiente y contra los derechos de los trabajadores por manipular tuberías con amianto.

Tal y como ha detallado el Instituto Armado, la investigación se inició tras un aviso del 112 Galicia alertando de un vertido de lodos a un regato que desemboca en la playa de Montalvo, en un área que se encuentra dentro de los Hábitats del Plan Director Red Natura 2000 y lugar de conservación y hábitat de nidificación de la especie 'Píllara de las dunas', catalogada como vulnerable e incluida en el catálogo gallego de especies amenazadas.

Así, una patrulla del Seprona se trasladó al lugar de los hechos y detectó que el vertido de aguas turbias procedía de una zona de obras.

A continuación, las posteriores actuaciones permitieron constatar que durante los trabajos se había fracturado y cortado una antigua conducción de fibrocemento, cuyos análisis confirmaron la presencia de amianto, incluyendo fibras de crisotilo y crocidolita con diámetros respirables.

SIN MEDIDAS

Según las investigaciones realizadas, parte de estos trabajos se habrían efectuado sin las medidas preventivas específicas exigibles para la manipulación de materiales con amianto.

Asimismo, los fragmentos generados por las roturas habrían sido enterrados en la propia zanja, en lugar de ser gestionados como residuos peligrosos a través de los procedimientos legalmente establecidos.

Además, parte de estos trabajos se habrían efectuado por parte de los trabajadores sin las medidas preventivas específicas exigibles para la manipulación de materiales con amianto, vulnerando la normativa de Prevención de Riesgos Laborales.

Estos hechos, apunta la Guardia Civil, fundamentan la presunta comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores previsto en el artículo 316 del Código Penal.

Las diligencias instruidas por el Seprona han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cambados y de la Fiscalía provincial de Pontevedra.