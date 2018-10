Investigan a unha veciña de Vigo que conducía con carné retirado e 5 nenos no asento traseiro sen medidas de seguridade

Publicado 27/10/2018 17:32:29 CET

Tentou darse á fuga cando foi interceptada pola Garda Civil de Tráfico e conduciu "de forma temeraria"

VIGO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

A Garda Civil informou este sábado de que se investiga penalmente a unha veciña de Vigo por conducir "de forma temeraria" cando pretendía "darse á fuga" despois de ser sorprendida ao volante dun coche a pesar de ter o carné retirado.

Os feitos sucederon o pasado xoves na estrada Mos-Puxeiros, cando unha patrulla do Destacamento de Tráfico da Garda Civil do Porriño deulle o alto a un usuario que supostamente cometera unha infracción en materia de seguridade viaria.

A condutora do turismo non respectou os reiterados sinais de alto que lle fixeron e pretendeu darse á fuga, acelerando o vehículo e conducindo de forma neglixente e temeraria para porse fora do alcance da patrulla que non tardou en darlle alcance.

Cando foi interceptada e identificada, púidose comprobar que carecía da preceptiva autorización administrativa para conducir, ao serlle retirada por sentenza xudicial.

Por mor desta intervención, a patrulla da Agrupación de Tráfico tamén puido comprobar que na parte de atrás do vehículo viaxaban cinco nenos de idades comprendidas entre os 4 e os 12 anos: tres deles ían no asento sen cinto de seguridade nin sistema de retención infantil e os outros dous estaban sentados no chan do turismo.

INFORME Á FISCALÍA DE MENORES

Por mor da neglixente actuación desta condutora, notificóuselle a súa condición penal de investigada como suposta autora dun delito contra a seguridade viaria.

Ao mesmo tempo, emitiuse un informe á Fiscalía de Menores debido ás deficientes medidas de seguridade coas que viaxaban os nenos no coche.

As dilixencias instruídas remitíronse ao Xulgado de Instrución Número 2 do Porriño.