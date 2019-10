Jácome (DO) rectifica y mantendrá el 'Viogen' integrando al único policía local en la Policía Nacional

Publicado 17/10/2019 16:20:48 CET

OURENSE, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), ha avanzado que mantendrá al único policía local que prestaba servicio en el programa 'Viogen' de protección a las víctimas de violencia de género, efectivo que se integrará en el cuadrante del cuerpo de la Policía Nacional para "optimizar el sistema".

Así lo ha trasladado el regidor en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que ha elogiado la solución planteada por la jefa de la Policía Local, María Barrera, a quien ayer criticaba por haber recomendado al Consistorio la salida del 'Viogen' debido al "mal servicio" que estaba prestando: "Hay que echarle flores también cuando corresponde".

El Ayuntamiento incorporará así al agente municipal al grupo de "siete u ocho policías nacionales" dedicados a la protección de la mujer con el objetivo de "cumplir todos los turnos y vacaciones, los fines de semana, los festivos..." y para obedecer a "las condiciones laborales".

Y es que, según ha indicado, el policía local atendía a más de 30 víctimas y "estaba disponible 365 días al año no para hacer un seguimiento y protegerlas", sino para efectuar un "control asistencial como "acompañarlas al juzgado o informarles".

De esta manera, ha señalado el alcalde, la ratio de cobertura aumentará a 1 agente para cada 19 personas que necesiten de este servicio. Con todo, ha expresado que "si la Local se desligara" del 'Viogen', "tampoco iban a estar peor atendidas porque" el reparto "iba a ser mejor con la Nacional que con la Local", ya que "ellos tienen muchísimos más recursos para hacerlo".

Sobre las críticas de la oposición ante la falta de efectivos en el cuerpo de seguridad municipal, Jácome ha subrayado que "no se puede contratar a más porque se tardaría año y medio o dos años en tenerlos", ya que primero "tendría que estar acabada la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que va a llevar tiempo".

FALTA DE MEDIOS

En la misma rueda de prensa, el portavoz de Democracia Ourensana, Miguel Caride, ha indicado que "lo que subyace tras esta polémica es una realidad que hasta ahora no había aflorado en el conjunto del Estado español" y que, en su opinión, es "la tremenda carencia de medios en la administración local" para afrontar el asunto de la violencia de género".

Según ha indicado, Democracia Ourensana intentará trasladar este escenario "al subdelegado del Gobierno" a la vez que le solicitarán "una mayor implicación de las fuerzas de seguridad".

Paralelamente, el líder de DO ha precisado que "solo hay 22 capitales de provincia donde la Local preste este servicio --el 'Viogen'--", quedándose al margen las otras 27, entre ellas, "Lugo y Santiago". Así, ha recordado que ambas están gobernadas por el PSOE, el mismo partido que en Ourense convoca un pleno extraordinario" para "criticar" este asunto.

Caride ha subrayado que el sistema, que está "absolutamente garantizado" será implantado a partir del 22 de marzo del 2020". "Posiblemente sea exportable a otras partes del territorio", ha manifestado al tiempo que ha recordado que "el Estado les debe dinero a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos" derivando esto en problemas como la falta de medios municipales.

FEMINISTAS TACHAN DE "MISÓGINO" AL ALCALDE

Sobre la polémica, la coordinadora de Ourense de la Marcha Mundial das Mulleres ha considerado que "no sirve con no retirarse del programa 'Viogen'", sino que habría que "aumentar los recursos" para las "políticas de igualdad", ya que "las deficiencias en los servicios públicos del Ayuntamiento de Ourense destinados a las mujeres no son algo nuevo, sino que vienen ya del mandato anterior con el PP".

La agrupación feminista ha tachado al Gobierno ourensano de "irresponsable" y de "atentar contra los derechos de las mujeres"; acusa así mismo al propio alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, de "misógino" y de estar "ejecutando la demolición programada por Jesús Vázquez --exregidor con el PP--", primero con la retirada "de la propia Concejalía de Igualdad" y ahora "con el 'Viogen'", lo que indica, expresa, "una absoluta improvisación en las políticas municipales y un agravio con la vida de las mujeres".

Además, la Marcha Mundial das Mulleres ha registrado este jueves "varios escritos dirigidos a la corporación municipal, a la Xunta de Galicia y al Ministerio de Igualdad" con el objetivo de que colaboren "en la protección de la vida de las mujeres que sufren violencia machista".

En concreto al Consistorio le reclaman la "implicación de las concejalías de Educación, Salud y Servicios Sociales" para dicho fin a la vez que han recordado que la unidad municipal de protección femenina "llegó a tener 5 policías", no 1 como en el presente.

Además, han instado al Ayuntamiento a "aumentar el presupuesto" destinado al Centro de Información Municipal ás Mulleres (CIMM), con el objetivo de dotarlo de "más personal y recursos" para un servicio que actualmente se encuentra en una situación de "precariedad".

Finalmente, han avanzado que a las 19,00 horas del viernes tendrá lugar una protesta en la plaza Mayor convocada por distintos colectivos feministas de la ciudad.