Jácome, a favor de elegir alcalde el sábado, pero ratificará el viernes si no batalla, tras desestimar la JEC su recurso

El alcalde de Ourense en funciones, Gonzalo Pérez Jácome, durante una sesión extraordinaria do Pleno do Concello de Ourense, a 14 de junio de 2023

OURENSE, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde en funciones de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha asegurado que "todo indica" que no presentará recurso contencioso-electoral después de que la Junta Electoral Central (JEC) haya desestimado el recurso presentado por Democracia Ourensana en relación a 62 votos que fueron asignados a Ciudadanos en lugar de a su formación en una mesa de As Eiroás.

En declaraciones a Europa Press, Jácome ha argumentado que "una investidura rápida favorece a la lista más votada", que es la de Democracia Ourensana, aunque ha puntualizado que la decisión definitiva será adoptada por su formación este viernes a primera hora, porque es así como se lo exige el secretario.

La resolución definitiva de la JEC, reunida la tarde de este jueves, desestima el recurso de DO, que no afectaba al reparto de ediles, pero indica que se podría presentar un recurso contencioso-electoral contra el acuerdo de la Junta Electoral de Zona sobre la proclamación de los ediles electos.

"Todo indica que no lo vamos a hacer porque una investidura rápida favorece a la lista más votada, pero lo decidiremos mañana. Una investidura inminente nos favorece para que a los otros partidos no les dé tiempo", ha afirmado.

Asimismo, ha respondido con un "parezco yo", entre risas, preguntado sobre la foto tomada la tarde de este jueves en la Cidade da Cultura de Santiago de una conversación con el secretario de Organización del PSdeG, José Manuel Lage Tuñas.

"Me reúno con todo el mundo", ha insistido y ha respondido: "con todos" al ser preguntado si esos contactos también han incluido a altos dirigentes del PP, incluso nacional. No obstante, ha reconocido que "no hay nada cerrado". "Mañana va a ser un día largo de negociaciones y el sábado por la mañana se va a hacer sobre la bocina", ha afirmado.

El alcalde en funciones ha dicho que le "fastidia" no seguir batallando por esos 62 votos, que calificó como "un robo", pero ha puntualizado que "no es práctico luchar por ellos".