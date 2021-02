Jácome propone al resto de grupos formar parte de la junta de gobierno local, opción que PSOE, BNG y Cs rechazan

La oposición, a excepción del PP que aún no se ha pronunciado, rechaza la invitación

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha enviado a los grupos políticos municipales un escrito mediante el cual los invita a integrarse en la Junta de Gobierno Local ante la baja del concejal del Telmo Ucha, positivo en coronavirus.

En el texto, el regidor expresa que se trata de una propuesta para "no retrasar expedientes y procedimientos municipales" y les solicita que designen un representante que acuda con voz y voto a las próximas sesiones. Además, les pide que trasladen su disposición y aceptación recordando que la próxima sesión sería el jueves.

En este momento, el gobierno de la tercera ciudad gallega se encuentra compuesto, únicamente, por el alcalde, Gonzalo Pérez Jacome, y el teniente alcalde, Armando Ojea, debido a que el tercer edil, Telmo Ucha, está ingresado en el hospital por coronavirus. El reglamento exige para probar expedientes un quórum de mínimo tres personas, por ello el alcalde ha solicitado el apoyo de las fuerzas de la oposición.

Aunque este apoyo de la oposición no sería necesario si contase con el voto de alguno de sus compañeros de Democracia Ourensana, que regrasaron al partido por una decisión judicial cautelar. No ostante, Jácome no ha hecho extensivo el comunicado a estos concejales porque al asegurar que "no forman parte del gobierno municipal" y que no confía en "las personas que rompieron la disciplina de partido en el último pleno".

SOLICITUD DE DIMISIÓN

Las respuestas no se han hecho de rogar y los primeros en rechazar la propuesta han sido los nacionalistas que, a través de un comunicado firmado por el concejal Luis Seara, han manifestado que la única intención del regidor es ir "creando un gobierno de concentración que le permita ir quemando etapas y llegar al remate del mandato al frente del gobierno".

Así, el concejal del Bloque ha subrayado su negativa al indicar que la propuesta del partido "es que se eche a un lado, dimita y permita la elección de un nuevo alcalde y gobierno que saque a Ourense de la situación de parálisis en la que está sumido".

Además, el BNG señala que "todo el mundo, incluso Jácome" es consciente de que un Ayuntamiento con solo tres concejales es "imposible" de gobernar y "aún más hablando de la tercera ciudad gallega".

En la misma línea se ha manifestado Ciudadanos. Su portavoz, José Araújo, ha tachado de "inviable" la propuesta y considera que pide "a la desesperada" ayuda, intentando que, "sin compartir proyecto y sin conocer el origen de los procesos que se van a aprobar definitivamente, la oposición levante la mano de expedientes que desconoce", negando su participación y subrayando, al igual que los nacionalistas, que "debería apartarse por el buen futuro de Ourense".

Asimismo, Araújo ha exigido al Partido Popular y al Partido Socialista que "reflexionen ya" sobre un acuerdo para una nueva forma de gobierno que evite que "continúe la paralización".

EL PP, "EL RESPONSABLE"

Por su parte, el portavoz socialista, Rafael Villarino, ha mostrado el mismo rechazo a la propuesta y ha puesto en el foco al Partido Popular, a quien considera "el responsable" de la situación y el que "debe poner solución a la parálisis permanente" del Ayuntamiento, sentenciando que la otra opción de Jácome sería "solicitar el apoyo de su grupo municipal" que con un único voto podría realizar la Junta de Gobierno.

El único partido que no ha accedido a hacer declaraciones, por el momento, ha sido el Partido Popular.