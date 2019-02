José Blanco niega prisas electorales para inaugurar la línea del accidente de Angrois

Publicado 11/02/2019 19:19:59 CET

El exministro apunta al maquinista y niega un "pacto de silencio" con el PP

MADRID / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Fomento José Blanco ha señalado este lunes en el Congreso que en la construcción y puesta en servicio de la línea de alta velocidad de Madrid a Santiago en la que se produjo en 2013 el accidente del Alvia "no se tuvo en cuenta el tiempo electoral" y ha reivindicado que se cumplieron los plazos de ejecución marcados por los contratos.

Durante su intervención en la comisión que investiga el accidente que causó 80 muertos y dejó 144 heridos, ha asegurado además que los modificados que se plantearon "conllevaron retrasos" y no un recorte en el tiempo de ejecución para llegar a inaugurar antes de las elecciones de 2011.

En este sentido, ha reforzado su argumento señalando que durante esa época, él estaba sometido a un escrutinio político y personal que, de haberse adelantado plazos para inaugurar, "se hubiera armado la marimorena" y se le hubieran "echado encima". Además, ha puntualizado que las obras que se adelantaron fueron las de electrificación del tramo de Santiago a A Coruña, "pero eso no tiene nada que ver con montaje o seguridad de la vía".

Además, ha recalcado que tras las elecciones del 20 de noviembre de 2011, trasladó a la comisión entre Gobierno y PP, que se generó para el traspaso de poderes, la posibilidad de retrasar la puesta en servicio de la línea y dejarla en manos del nuevo Gobierno. Según ha apuntado, la respuesta que recibió fue que "no había problema alguno en la puesta en servicio".

ERTMS EMBARCADO Y EL MAQUINISTA

Durante su intervención inicial, Blanco ha recalcado que "nunca" se le informó ni tuvo conocimiento del cambio del sistema ERTMS --el sistema de control continuo de la velocidad a la que circula el tren, que lo para en caso de exceso--, por el sistema ASFA --que no es constante-- en el tramo anterior al accidente.

Según expertos que han pasado por la comisión, de estar en funcionamiento el ERTMS embarcado (el que va a bordo del convoy y que se desactivó durante el mandato de la popular Ana Pastor) el accidente no se habría producido.

Blanco, a preguntas de los comisionados, ha matizado este extremo, y ha explicado que otros expertos y técnicos han defendido que a pesar de haber estado en funcionamiento el ERTMS, el accidente se podría haber producido de todas formas, y ha puntualizado que el accidente se produjo por el despiste del maquinista.

Así, ha señalado que "lo anormal" fue que el tren pasara a una velocidad por encima de lo recomendable por la curva de Angrois cuando se había formado al maquinista y a pesar de existir el sistema Asfa de aviso, y ha recalcado que "si el maquinista hubiera hecho" lo que debía, ahora no estarían en esta situación.

"ALLÁ CADA CUAL CON SU CONCIENCIA"

"El maquinista ha dicho que cuando tenía que empezar el tiempo de frenada, recibió una llamada telefónica y que eso le desubicó", ha recordado, para añadir que "priorizó la llamada sobre el tiempo de frenada".

En este punto se ha mostrado sorprendido de las últimas declaraciones del maquinista, José Garzón, quien aseguró que no se sentía culpable, a lo que ha añadido: "Allá cada cual con su conciencia".

Blanco ha explicado además que tampoco autorizó personalmente la puesta en servicio de la línea ni de los trenes híbridos que circulaban por ella ya que esa no era su competencia sino de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias. De esta forma, volvía a negar que hubiera podido influir en adelantar plazos de ejecución que pro

Asimismo, en reiteradas ocasiones, Blanco ha subrayado que a pesar de haber sido ministro, él no es "experto" por lo que no tiene "criterio" técnico para valorar los trabajos y el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

A esto, ha apostillado que la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) emitió una "opinión" sobre la necesidad de haber realizado una evaluación independiente antes de la puesta en servicio de la vía y en el momento en que se efectuaran cambios (opinión que comparte el juez, motivo por el que mantiene imputado al exjefe de seguridad de Adif). Blanco ha dicho que la de la ERA se trataba de una mera "opinión" y no de un dictamen o resolución.

"Hubo expediente de infracción, como tantos otros, se ha corregido, se le ha pedido a la CIAF que emitiera otro informe, y ellos han dicho que no lo hacían porque consideraban que se ajusta a lo que tenían que haber hecho", ha añadido en relación a la investigación técnica que realizó el organismo adscrito al Ministerio de Fomento.

En cuanto a las modificaciones en esa vía que surgieron a raíz de decisiones suyas, ha detallado que sólamente adelantó la electrificación del tramo de Santiago-A Coruña y montar la línea con traviesa polivalente de forma que pudiera explotar en toda su vía con ancho internacional y, provisionalmente, en ancho ibérico.

NO HUBO NINGUNA ESTRATEGIA PARA OFRECER UN RELATO

El exministro de Fomento José Blanco ha señalado en reiteradas ocasiones que nunca sugirió, alentó o participó de ninguna estrategia, "solo o con terceros", para promover un relato sobre el accidente ferroviario de Angrois.

Ante la acusación de que existiera una estrategia entre PSOE y PP para centrar las culpas en el maquinista y de que hubiera un pacto de silencio entre Blanco y Pastor (sucesora al frente del ministerio), el ahora eurodiputado Blanco ha añadido que tampoco tuvo conversación alguna durante su mandato con quien le sustituyó en el cargo al frente de Fomento, y ha matizado que tampoco lo tuvo con ninguna persona del Ministerio de Fomento ni del Partido Popular.

"No hubo pacto de silencio, ha habido un silencio que me autoimpuse tras el accidente para no generar polémica", ha concluido. De hecho, ha dicho que de la negativa a que se constituyera la comisión de investigación es de lo único que se arrepiente.