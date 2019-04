La junta electoral central ordena retirar dos campañas a la Xunta por sus "connotaciones electoralistas"

Publicado 05/04/2019 21:23:14 CET

Estima parcialmente sendas denuncias de En Marea y establece que información difundida por el Gobierno gallego contiene esas "claras connotaciones electoralistas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La junta electoral central ha estimado parcialmente dos denuncias interpuestas por En Marea, una de ellas contra el presidente de la Xunta por difundir desde la página web y redes sociales institucionales "una campaña de logros y proyectos" y la otra contra la actuación del conselleiro de Facenda también "por difundir desde la web institucional y las redes sociales declaraciones sobre los logros del Gobierno".

En relación con la primera, la junta electoral central estima parcialmente la reclamación apelando a la instrucción sobre consecuencias de la simultaneidad en la celebración de las elecciones generales de 28 de abril de 2019 y de las elecciones locales, autonómicas y europeas de 26 de mayo de 2019 en lo que se refiere a la regulación de la campaña electoral.

Esta instrucción, según recuerda, alude a la prohibición, desde la convocatoria de unas elecciones y hasta la celebración de las mismas, de que los poderes públicos "puedan organizar o financiar, directa o indirectamente, actos que contengan alusiones a la realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilicen imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones".

En dicho supuesto, apunta, ha de entenderse incluida la publicación en la cuenta que la Xunta de Galicia tiene en la red social de Twiter, así como en su página web institucional, de afirmaciones como "En 2018 tenemos el mayor número de Q de la historia: 282 establecimientos y servicios, el 18 por ciento de toda España. Resultado de un trabajo colectivo. Entre la Xunta y las empresas y servicios del sector".

También critica otra afirmación de la Xunta como "Juntos estamos construyendo una mejor Galicia para visitar que es también una mejor Galicia para vivir".

"Tales afirmaciones, junto con las referencias a los positivos efectos que la actuación de la Xunta acarreará para la generación de nuevos empleos, constituyen valoraciones con claras connotaciones electoralistas que comportan una vulneración de la prohibición de realizar campaña de logros establecida en el artículo 50.2 de la LOREG", subraya.

A la vista de lo anterior, indica que resulta correcta la decisión de "retirar dicha publicación, sin que sea necesaria la adopción de medidas sancionadoras adicionales", atendiendo a dicha retirada, "sin que se acredite la existencia de una campaña masiva organizada y financiada por la Xunta de Galicia".

LA SEGUNDA DENUNCIA

En cuanto a la segunda denuncia, contra el conselleiro de Facenda, la junta electoral central también apunta a los mismos preceptos para determinar que "ha de entenderse incluida" en la prohibición "la publicación en la cuenta que la Consellería de Facenda de la Xunta de Galicia tiene en la red social de Twiter, así como en su página web institucional, de afirmaciones con connotaciones valorativas de contenido electoralista, relacionadas con la noticia de que Galicia cerró 2018 con superávit contable; a título de ejemplo".

"Galicia sigue siendo la Comunidad de referencia tanto por lo que se refiere al rigor, como a la solvencia de sus cuentas públicas y su desempeño fiscal", "catos muy positivos" y "Galicia cumplió" son para la junta electoral central afirmaciones que "constituyen valoraciones con claras connotaciones electoralistas que comportan una vulneración de la prohibición de realizar campaña de logros".

A la vista de lo anterior, procede declarar que el vídeo de referencia, "al ser difundido utilizando medios públicos ha vulnerado el mencionado precepto, por lo que debe ser inmediatamente retirado, sin que sea necesaria la adopción de medidas sancionadoras adicionales, dada las circunstancias que rodean estos hechos".

'AGORA GALIZA'

Por otra parte, la junta electoral archiva la denuncia de Agora Galiza-Unidade Popular contra el BNG por la utilización del lema 'Agora Galiza' en la campaña electoral para las elecciones generales de 28 de abril, y municipales y europeas de 26 de mayo de 2019.

Rechaza esta denuncia "en la medida en que en este momento Agora Galiza-Unidade Popular no consta como partido político inscrito en el registro de partidos políticos, razón por la que no puede pretender la no utilización de un lema similar a la denominación de esa formación política, además de tratarse de términos genéricos".

También desestima todas las impugnaciones, en cada una de las provincias, por parte de En Marea de la denominación de la coalición electoral En Común-Unidas Podemos por supuesta vulneración del artículo 46.4 de la LOREG en la utilización de su denominación, siglas y símbolos.