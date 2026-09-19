Juzgados de menores en Galicia: más de mil condenados en 2024, el 93,5% españoles, y alza de casos de violencia machista

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La memoria de la actividad judicial de Galicia de 2025, publicada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), revela que en dicho ejercicio ingresaron 882 procedimientos en los cuatro juzgados de menores de la comunidad, un 8,3% menos que el año antes, y un alza relevante de casos de violencia machista. También constata que, en 2024, fueron condenados 1.041 menores, el 93,5% de nacionalidad española.

Los datos de los cuatro juzgados de menores Galicia --situados en A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra--, con competencias provinciales, son algunos de los que figuran en una memoria que aborda otras áreas como la de vivienda, por ejemplo; o la de violencia machista.

Algunos fueron destacados por el propio presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Ignacio Picatoste, en la pasada jornada, durante la apertura del año judicial. De hecho, hizo hincapié en las cifras relacionadas con violencia de género y menores.

De esta forma, subrayó que en 2025 en Galicia se recibieron una media de 22 denuncias al día por violencia machista, un 6,6 % más que el año anterior, y se acordaron 1.200 órdenes y medidas de protección. También destacó que los casos relacionados con violencia machista en menores aumentaron un 25%.

Más en detalle, la memoria refleja que los juzgados de menores gallegos ingresaron en 2025 un total de 882 procedimientos, un 8,3% menos que el año anterior, resolvieron 998 y dejaron en trámite a 31 de diciembre 636 casos, un 11,8 % menos que en la misma fecha de 2024.

Asimismo, relata que en la comunidad fueron condenados un total de 1.041 menores por la comisión de infracciones penales de diferente índole en el año 2024, según los últimos datos estadísticos disponibles, de los cuales 790 eran hombres y, 251, mujeres.

En cuanto al desglose por edades, el informe revela que la mayoría (348) tenían 17 años, mientras que 308 habían cumplido los 16; 203, 15 años; y 182, 14 años. De ellos, 973 tenían nacionalidad española, es decir, el 93,5%.

En cuanto a procesos de violencia de género, los juzgados de menores ingresaron en 2025 un total de 25 asuntos, un 25% más que en 2024, y resolvieron 18. Al finalizar el año tenían 16 procedimientos en trámite, según los datos anuales elaborados por la sección de estadística para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

En 2025 fueron enjuiciados 15 menores en procesos de violencia machista, frente a los 19 de 2024, y se emitieron 15 sentencias, en las que se impusieron medidas (el equivalente a una sentencia condenatoria) en el 93 % de los casos (14 menores en total). Además, se dictaron diez sentencias derivadas de conformidades previas.

8.100 DENUNCIAS POR VIOLENCIA MACHISTA EN 2025

En su conjunto, los órganos judiciales gallegos con competencias en materia de violencia sobre la mujer recibieron durante el pasado año un total de 8.100 denuncias ---22 al día--, un 6,6 % más que en 2024. El número de mujeres víctimas descendió un 3,2%, pues se contabilizaron 7.017, frente a las 7.248 del año anterior.

En todo caso, la tasa de violencia machista (mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres) en la comunidad fue de 49,8, la segunda más baja del Estado, cuya media se situó en 74, según los datos anuales elaborados por la Sección de Estadística para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

El número de menores --hijos/as de las mujeres víctimas que estaban bajo su tutela, guarda o custodia y que aparecen identificados como víctima en la denuncia-- ascendió a nueve el pasado año, cifra un 86,4% más baja a la registrada en 2024, cuando fueron 66. La gran mayoría de las denuncias, el 82 %, fueron presentadas por las propias víctimas.

DATOS ESTADÍSTICOS DE 2025

En lo que respecta a los datos estadísticos globales de procedimientos judiciales relativos a 2025, que ya se habían hecho públicos el pasado mes de marzo, el informe refleja el descenso del 3% de los casos recibidos por parte de los órganos judiciales gallegos a la par que el aumento de la capacidad de resolución de estos al 4,3%, más de dos puntos porcentuales superior a la media nacional.

El número de procedimientos en trámite también se redujo hasta los 210.166, un 3,5% menos que en 2024. El dato, referente a Galicia, contrasta con la media española situada en un aumento del 3,4% de asuntos en trámite a 31 de diciembre. Respecto a la tasa de litigiosidad, que mide el número de casos por cada 1.000 habitantes, se constata una cifra inferior a la de la media estatal.

Galicia ha registrado 137,97 casos por cada mil habitantes en 2025 por los 153,70 en todo el territorio nacional. Los órganos de la provincia de A Coruña, a su vez, fueron los que más casos ingresaron con 140.706 pese a significar estos un 2,4% menos que en 2024. Eso sí, con 139.542 asuntos resueltos aumentaron su tasa de resolución un 4,6%.

Cifras similares se registraron en Pontevedra, con la recepción de 134.361 casos --un 4,2% menos que en 2024-- y la resolución de 136.827 --un 3,7% más--. Lugo y Ourense, por su parte, también recibieron menos casos y resolvieron más: 39.194 nuevos procedimientos y 39.986 resoluciones en el caso de la provincia lucense, y 37.321 por 38.319 en la ourensana. El mayor aumento de resoluciones, precisamente, se registró en Lugo con una subida cercana al 9%.

Todas las provincias gallegas, además, cerraron el 2025 con menos asuntos en trámite que el curso precedente, siendo A Coruña la que más casos dejó abiertos con 92.270, 2.131 menos que a principios de 2024. Ourense, el extremo opuesto de la estadística, finalizó el curso con 16.972 procedimientos en trámite por los 17.752 con los que había empezado.

Asimismo, el informe incluye los datos específicos de las distintas jurisdiciones: civil, penal, social y contencioso-administrativo. Respecto a la primera, se concluye un descenso del 8,1% de los casos sin resolver y un aumento resolutivo del 7,6%; mientras que en el contencioso-administrativo registraron una subida del 1,2% de procedimientos resueltos pese a quedar pendientes cerca de 1% más de casos.

En la jurisdicción penal, por otra banda, se evidencia una tendencia contraria al civil, pues aumentaron en casi cinco puntos porcentuales (4,7) los procedimientos en trámite, aunque los jueces y juezas finalizaron un 3% más de asuntos en 2025.

En la jurisdicción social recibieron 34.409 procedimientos, resolvieron 34.155 --un 5,4% menos que en 2024--, pese a que el número de asuntos en trámite a 31 de diciembre fue "prácticamente el mismo" que en el curso anterior.