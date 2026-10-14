Kid Mount dará un concierto gratuito en Santiago el 29 de octubre como parte de sus presupuestos participativos

La concejala de Juventud de Santiago, María Rozas, presenta la nueva edición de los Orzamentos Participativos, a 14 de octubre de 2026. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Kid Mount, uno de los principales exponentes de la música urbana en gallego, dará un concierto gratuito el próximo 29 de octubre en la Sala Capitol, en Santiago de Compostela. Lo hará en el marco de 'Música no Atardecer', una propuesta asociada a los Orzamentos Participativos del Ayuntamiento y que completará su cartel con André GS y Queen Rendi, artistas vinculados al Centro Xove.

Como en anteriores ocasiones, la retirada de entradas se realizará de forma previa al evento y podrán acceder a él personas mayores de 16 años empadronadas en la ciudad o que acrediten debidamente que estudian o trabajan en el municipio. Las indicaciones concretas se darán en los próximos días.

El concierto lo ha anunciado en una rueda de prensa este miércoles la concejala de Juventud, María Rozas, acompañada del técnico Manuel Fernández. Además, ha avanzado los detalles sobre la puesta en marcha de la nueva edición de los Orzamentos Participativos, que abrirá este jueves el plazo para la presentación de propuestas.

Esta fase de recogida se extenderá hasta el 20 de diciembre y, a diferencia del resto del proceso, las propuestas pueden ser remitidas por cualquier persona interesada. Podrán realizarse desde la página web habilitada (decide.santiagodecompostela.gal) o presencialmente en los puntos habilitados para ellos. Tendrán que ser actividades viables económicamente y que no superen los 15.000 euros.

Una vez presentadas las propuestas, se abrirá la fase de votación, en la que podrán participar jóvenes nacidos entre 1997 y 2011 empadronados en Santiago o que estudien o trabajen en la ciudad. Esta segunda fase de Compostela Decide irá del 18 de enero al 28 de febrero de 2027.

Rozas ha recalcado que esta es la cuarta edición puesta en marcha durante este mandato y ha apelado al "aval" que supone que cada año exista "una mejor acogida y una mayor participación". Por ejemplo, en 2026, se recibieron un total de 275 propuestas, un 45 % más que en la anterior entrega, y 1.500 personas participaron en la votación.

PENDIENTE EL LANZAMIENTO DE FAROLILLOS

'Música no Atardecer' es una de las últimas propuestas que quedaban por ejecutar, respondiendo a la petición de un concierto que incluyese a artistas que cantasen en gallego. Ahora, según ha confirmado la concejala, únicamente queda por realizar el lanzamiento de farolillos voladores. Para esta actividad todavía no hay una fecha al haber encontrado "complicaciones logísticas" para ponerla en marcha.

Un total de ocho propuestas han podido salir adelante gracias a esta última edición de los Orzamentos Participativos. Entre ellas, además de las mencionadas, se encuentran la instalación de pantallas para ver el Mundial, el cine al aire libre y la celebración de un concierto con artistas urbanos.