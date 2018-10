Kiko da Silva reivindica este viernes en Pontevedra "el mensaje real" de 'A derradeira leición do mestre'

Publicado 04/10/2018 14:50:13 CET

No acudirá a la inauguración en protesta por la "negación a la verdad" y en vez de eso versionará el dibujo para "poner en valor" su significado

El dibujante Kiko da Silva ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que participe este viernes en un acto de protesta contra la "negación a la verdad" que vio en las palabras del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto de desembalaje del cuadro 'A derradeira leición do mestre' de Castelao.

Para reivindicar "el significado" y "el mensaje real" de esta obra, en la que "quien está allí es Alexandre Bóveda" en homenaje a los maestros asesinados por la represión franquista, Kiko da Silva ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que prevé hacer una versión en directo del dibujo previo original, que se expone en el Museo de Pontevedra, pero que ahora se ha trasladado para formar parte de la exposición en torno al cuadro llegado de Argentina.

Lo hará en la sala Castelao, en la que habitualmente se exhibe o, en caso de que haya algún problema para realizarlo, en la calle, frente al Sexto Edificio del Museo pontevedrés.

Su intención es "que haya una reflexión" sobre el "significado real" de un artista "con un convencimiento político detrás" y que hizo esa obra exiliado. "No se puede obviar (...) Tenemos que reivindicar, poner en valor y que perdure el mensaje real", ha subrayado el dibujante.

En este sentido, censura que la "sensación" que tuvo este miércoles es que Feijóo quería "cambiar la historia", algo que no quiere que ocurra.

"NO OLVIDAR LA BARBARIE"

Por eso, y aunque recibió una invitación oficial para acudir a la inauguración de la exposición este viernes ("en principio iba a ir"), decidió que no acudirá, por la "tomadura de pelo a los gallegos", a "la inteligencia" y a la "gente de la cultura" y que tiene "una vinculación artística" con Castelao. El propio Da Silva está preparando una adaptación al cómic de relatos del autor de Rianxo.

"Hoy volvieron a matar a Alexandre Bóveda otra vez... Feijóo no dijo ni una sola palabra sobre la represión franquista en el acto de presentación de 'A derradeira leición do mestre de Castelao", critica a través del evento creado en Facebook, que concluye con una exclamación: "¡'A derradeira leición do mestre' es no olvidar la barbarie del franquismo!".