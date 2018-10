Tensión en la recepción de 'A derradeira leición do mestre', que se expone por primera vez en Galicia

Actualizado 03/10/2018 17:32:39 CET

El óleo será expuesto por primera vez en la comunidad, a donde ha sido trasladado desde Argentina con importantes medidas de seguridad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

'A derradeira leición do mestre', una de las obras más simbólicas y reconocidas del intelectual galleguista Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, ha llegado para ser expuesta por primera vez en Galicia, pero su acto de desembalaje no estuvo exento de polémica. Incluso hubo momentos de tensión tras el discurso de bienvenida que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, pronunció ante el cuadro.

En el acto en el que se descubrió la obra, que ha viajado desde Argentina a Galicia protegida por importantes medidas de seguridad, estuvo presente Feijóo, y también el vicepresidente del Parlamento, Diego Calvo; así como los portavoces de todos los grupos con representación en la Cámara: Pedro Puy (PPdeG), Luís Villares (En Marea), Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG) y Ana Pontón (BNG).

Finalizado el desembalaje, de lo que se ocuparon cuatro técnicos, y ya colocado el cuadro, Feijóo ha pronunciado unas palabras y se ha congratulado de poder "incrustar en el corazón de la cultura gallega contemporánea" una obra que ha identificado con "la defensa de la educación frente al fanatismo" y que recuerda que "una educación en libertad es el medio para la promoción de los valores democráticos".

El presidente gallego ha rememorado el papel de Castelao en el exilio y su lucha "contra la injusticia", antes de incidir en que su obra sirve para "recordar lo que jamás debe volver a pasar". Sin embargo, en su discurso no hubo referencias más expresas al significado del cuadro ligado a la "crítica contra la represión y los ajusticiamientos fascistas", como no tardó en afearle la oposición.

Y es que 'A derradeira lección do mestre' simboliza el llanto de dos niños ante el cadáver fusilado de su maestro. Históricamente se ha interpretado que Castelao pudo buscar con esta obra rendir homenaje a los maestros perseguidos por el régimen franquista y, en concreto, al nacionalista Alexandre Bóveda, que fue ejecutado.

La polémica no tardó en llegar y, nada más terminar de hablar el presidente, la primera en apartarse de la foto de familia fue la diputada de En Marea Ánxeles Cuña Bóveda, nieta de Alexandre Bóveda, quien discretamente trasladó a un asesor de su grupo presente en el acto que "no" quería salir en esa imagen. Minutos después y elevando el tono de voz, Villares se dirigió a las cámaras para cargar contra Feijóo.

"EL MAESTRO QUE APARECE FUE ASESINADO"

"Lo primero es recordar que el maestro que aparece en esta obra fue asesinado, palabra que no fue mentada por Feijóo; y evoca a Alexandre Bóveda. Este cuadro debe recordarnos que tenemos una cuenta pendiente con todos los gallegos asesinados, 'paseados', humillados, a las violadas...", ha esgrimido Villares, quien ha puesto el acento en que el presidente "se había olvidado de decir algunas cosas".

"Es necesario que maestros que aún están enterrados en las cunetas puedan ser exhumados y recibir una sepultura digna; es necesario anular todos los juicios sumarísimos que fueron una verdadera farsa como el del propio Alexandre Bóveda; y es preciso que la memoria sea completada con la devolución del expolio de la Guerra Civil singularizada en Galicia con la devolución del Pazo de Meirás", ha proclamado.

Con similar contundencia se ha pronunciado Ana Pontón. "Yo estoy aquí porque soy gallega, por Castelao y porque creo que es importante que su obra no venga solo de visita, sino que esa visita sea permanente", ha señalado, antes de ratificar ante los medios que, mientras observaban el cuadro, trasladó a Feijóo lo inconveniente que resulta "ocultar y manipular" el significado del cuadro.

Pontón ha remarcado que Castelao era "un nacionalista" que intentó plasmar "el intento de aniquilación del nacionalismo y del mártir Bóveda a manos del fascismo". Al tiempo, ha subrayado que el cuadro también representa "el futuro", que son los niños, y la necesidad de apostar "por una Galicia libre y digna". "No hacer este reconocimiento no deja de ser ofensivo", ha esgrimido, antes de lamentar que Castelao siempre llegue envuelto de polémica, manipulación o censura".

"UN MAYOR COMPROMISO" CON LA MEMORIA HISTÓRICA

También Leiceaga ha incidido en el carácter simbólico del cuadro por la "denuncia que hace Castelao del fascismo y de la violencia como forma de ejercer la política". "Es una obra de significado abierto, hay quien identifica a la persona que está en el suelo con Alexandre Bóveda, algo perfectamente factible; o puede hacer referencia a los maestros represaliados o ajusticiados", ha analizado.

Sea "una u otra" interpretación, el dirigente socialista ha incidido en que su significado puede ser compartido "por todos los gallegos". Asimismo, ha añadido que el PSdeG desearía que la exposición simbolizase "un mayor compromiso futuro de la Xunta con la recuperación de la memoria histórica y con la eliminación de la simbología franquista; y también de un tratamiento adecuado de aquellos que aún tienen a los suyos enterrados sin identificar".

El popular Pedro Puy ha incidido en la importancia de que el cuadro esté por primera vez en Galicia "para lo que es la reconciliación entre el pasado y las generaciones actuales". "Debemos estar muy agradecidos de que todos los gallegos puedan disfrutar y aprender de 'A derradeira leición do mestre', una lección en la que Castelao elogia la ejemplaridad de los maestros personalizado muy posiblemente, con toda probabilidad, en la figura de Alexandre Bóveda", ha dicho.

Que la obra se pueda ver en Galicia es "una señal", según Puy, "de lo que se debe aprender del pasado para hacer un futuro mejor, un futuro que pasa por la reconciliación, por la memoria de lo que pasó para no repetirlo nunca, por la convivencia, por la autonomía y por la democracia".

PROTECCIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de la polémica, en su intervención, Feijóo ha dado la bienvenida a un óleo que, por primera vez, "sale de la otra Galicia, la que Castaleo y muchos más construyeron en Buenos Aires desde la emigración o el exilio", para ser el eje de la exposición 'Castelao maxistral', que albergará el Gaiás y será inaugurada este viernes. "Un hito histórico", ha constatado.

La obra nunca había salido antes del Centro Galicia de la capital argentina y el presidente ha reivindicado la importancia de poder exponerla durante unos meses, "ya que se trata --dijo-- de una obra muy significativa en su trayectoria y también de un símbolo para Galicia: por la mano que la pintó, por su excepcional calidad y por la lección histórica que representa y el homenaje que dedica a los maestros".

Sobre su "fuerte contenido simbólico", ha incidido en que, "si algo define la obra de Castelao es su intolerancia con la injusticia, que se configura como una advertencia de lo que no debería volver a pasar". No en vano, el presidente, quien también ha resaltado la relevancia de la educación, ha subrayado que detrás de cada obra del galleguista se encuentra "la vocación de construir un mundo mejor".

"Cuando Castelao pintó esta obra en 1945, la Galicia que él quería solo se podía soñar. Por fortuna, desde entonces, el pueblo gallego logró alcanzar el autogobierno del que hoy gozamos. En gran medida, somos la Galicia que soñaba", ha interpretado.

'A derradeira leición do mestre', un óleo de dos metros de altura, viajó desde Argentina a Madrid en avión, durante el pasado fin de semana, y posteriormente fue trasladado por carretera hasta el Gaiás.

Todo ello, según ha explicado la técnica Carmen Menéndez, con elevadas medidas de protección y seguridad para preservar el cuadro. Al margen de la escolta policial en el recorrido hasta el Gaiás, ha señalado que se contrató una empresa especializada para el transporte y un seguro de "cobertura total" ante cualquier incidencia en un "muy delicado" procedimiento de traslado.