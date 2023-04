El líder de Podemos Galicia expresó al Consejo Ciudadano su apoyo a Díaz pero decidió no ir para respetar los acuerdos

San Ramón decidió no asistir al pabellón de Magariños tras asistir el sábado a la reunión del máximo órgano de representación de su partido

PONTEVEDRA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador nacional de Podemos Galicia, Borja San Ramón, ha hablado este martes por primera vez publicamente desde la decisión de no acudir el domingo al acto de lanzamiento de la candidatura de Yolanda Díaz, después de que hubiese confirmado su asistencia. En este sentido, reconoció que se debió a la decisión de la formación morada de no acudir a la cita en el pabellón de Magariños, aunque en el seno del Consejo Ciudadano de Podemos expresó su postura contraria a la que se acordó internamente.

En un acto en Pontevedra con motivo de la presentación de la candidata en la ciudad, Borja San Ramón ha reiterado su postura a favor, como ya había expresado en una entrevista con Europa Press, de que Yolanda Díaz "sea la próxima presidenta del Gobierno del Estado y que Ione Belarra e Irene Montero sean sus vicepresidentas".

Así, el sucesor del diputado Antón Gómez-Reino, que sí acudió al acto de Sumar, ha manifestado "Podemos Galicia va a luchar por construir proyectos políticos lo más amplios posibles, que consigan ser decisivos y que consigan gobernar este país".

En su intervención, ha explicado el motivo de su ausencia en el acto de presentación de 'Sumar', el cual encuadró en su participación Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, el máximo órgano de representación de la organización morada, en el que trasladó "la posición de Podemos Galicia". "Tanto a mi secretaria general como a mi secretaria de Organización", ha apostillado.

"Obviamente era una posición diferenciada de la que tenía mi organización a nivel estatal", ha reconocido el coordinador de Podemos Galicia. "Hablé con mi ejecutiva y decidimos respetar el debate que se dio en ese órgano de dirección", ha explicado, en referencia a la decisión de no adherirse por ahora al proyecto que lidera la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo.

"Podemos Galicia siempre va a sumar", ha dicho Borja San Ramón, haciendo incluso uso del nombre de la plataforma que ha aupado a la política ferrolana. "Lo que vamos a hacer es seguir trabajando por que políticamente se consiga esto", ha añadido.

"Nuestra posición política está clara y nosotros vamos a trabajar para que, cuando tenga que pasar, haya un acuerdo amplio de que todo el mundo esté donde tiene que estar", ha manifestado.

FOTO FINAL

El coordinador de los morados en Galicia cree que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, sostiene "que tiene que haber un acuerdo entre Podemos y 'Sumar', eso va por delante" y apunta que "las cuestiones que tienen que ver con el contexto actual" a él le importan "menos", porque lo que quieren es "llegar a la foto final todas juntas".

"El domingo fue una primera foto de todo lo que tiene que venir, por desgracia no pudo estar todo el mundo, pero van a venir más fotos y vamos a seguir empujando para que en las próximas fotos estemos todas", ha añadido.

Borja San Ramón no teme que puedan surgir divisiones en Podemos porque "va a primar la responsabilidad" y él, ha dicho, no contempla "un escenario donde no se vaya a llegar a un acuerdo".

"Lo que tenemos que primar y lo que no entendería la gente es que en diciembre, o cuando toque, no estemos todas juntas en una candidatura que consiga que Yolanda Díaz sea la próxima presidenta del Gobierno del Estado y que Ione Belarra e Irene Montero sean sus vicepresidentas", ha sentenciado.