Lorenzana destaca que la autorización del Gobierno a la planta de SAIC llegará "en las próximas semanas"

La conselleira de Economía e Industira, María Jesús Lorenzana, en un acto en Ferrol - XUNTA

FERROL, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Economía e Industira, María Jesús Lorenzana, ha informado este sábado de que la autorización del Gobierno a la planta de vehículos que la multinacional china SAIC prevé construir en Ferrol llevará "en las próximas semanas".

Preguntada por este proyecto durante un acto en Ferrol, ha explicado que esta semana mantuvo una reunión con la empresa y responsables del Ejecutivo central y que existe el compromiso por parte del Gobierno para dar la autorización a la inversión extranjera.

Lorenzana ha detallado que SAIC necesita esta autorización para una sociedad primera, una SPV (sociedad mercantil independiente que una empresa crea para un proyecto específico), que será la encargada de hacer todas las tramitaciones.

Con este compromiso del Gobierno de aprobar la Foreing Direct Invest (FDI) --Inversión Extranjera Directa--, ha explicado que se avanza en el proyecto dentro de los plazos "con normalidad", como también trabaja la Autoridad Portuaria de Ferrol.