Marcos Giralt y Alice Kellen, protagonistas esta semana del III Encuentro Pontevedra Literaria. Juventud y Artes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Pontevedra acogerá esta semana el III Encuentro Pontevedra Literaria. Juventud y Artes, bajo el lema 'Voces que llegan', que contará con los escritores Marcos Giralt Torrente y Alice Kellen.

Tal y como ha recordado el Gobierno provincial en nota de prensa, con este evento avanzan en su objetivo de acercar la creación literaria a la juventud de la provincia de la mano de autores que presentan diferentes formas de entender la escritura.

De este modo, en las dos sesiones se conversará sobre literatura, memoria, identidad y proceso creativo, conociendo de cerca la mirada de las personas escritoras y reflexionando sobre la necesidad de escribir y contar historias.

El Salón de Plenos del Pazo Provincial acogerá el día 1 de octubre, a las 19.30 horas, el encuentro con Marcos Giralt Torrente, bajo el título de 'Escribir para entender'. Giralt reflexionará sobre el proceso creativo y trasladará su mirada a los asistentes.

El escritor madrileño es autor de las novelas París (Premio Herralde de Novela), Los seres felices, Tiempo de vida (Premio Nacional de Narrativa y Premio Strega Europeo) y Los ilusionistas (Premio de la Crítica, Premio Francisco Umbral al Libro del Año y finalista del Premio AENA), además de múltiples ensayos y crónicas.

Al día siguiente, a la misma hora, será el turno de la escritora Alice Kellen (Silvia Hervás), bajo el título 'Historias que nos conectan'. En su sesión, profundizará en el proceso de creación de historias capaces de atravesar las páginas y conectar con el público joven.

Kellen ha publicado dieciséis novelas, algunas de ellas llevadas a la pantalla, entre las que destacan Nosotros en la luna, El mapa de los anhelos, La teoría de los archipiélagos, Donde todo brilla, Quedará el amor y Sigue lloviendo, que han fascinado a más de tres millones de personas.

Están agotadas las plazas para asistir a la jornada con esta última escritora y aún quedan algunas disponibles para la sesión con Marcos Giralt, que pueden reservarse cubriendo un formulario en la web de la Diputación.