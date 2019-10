En Marea apela al voto a candidaturas "que defiendan una agenda gallega" en lugar "de ser una sucursal"

Publicado 07/10/2019 11:30:02 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Mixto y miembro de En Marea Pancho Casal ha asegurado que su partido, que finalmente decidió no concurrir a las elecciones del 10 de noviembre, "no" va a pedir explícitamente el apoyo para ninguna otra formación. No obstante, ha apelado al voto a aquellas candidaturas "que defiendan una agenda gallega de verdad" en lugar "de ser una sucursal" de partidos estatales.

En una rueda de prensa celebrada este lunes en el Parlamento gallego, Casal ha insistido en que En Marea decidió no concurrir a los comicios generales por no alcanzar un acuerdo con ninguna otra fuerza progresista gallega para acudir a las urnas con una lista única.

Además, ha cargado contra Más País, la candidatura del fundador de Podemos Íñigo Errejón, y ha afirmado que en las negociaciones que --ha asegurado-- tuvieron con esta iniciativa En Marea se "dio cuenta de que lo que querían era establecer una delegación en Galicia".

Por ello, y después de fracasar la llamada del partido de Luís Villares a otros partidos de izquierdas, Casal ha respondido que "no" van a pedir el voto para ninguna fuerza. Eso sí, ha puesto el foco en que Galicia "tiene unas prioridades" y animarán "a los electores a que voten por las fuerzas que verdaderamente" defiendan "una agenda gallega" en lugar "de ser una sucursal montada en cuatro horas a base de llamadas de teléfono".

En los intentos de En Marea por repetir la fórmula de unidad alcanzada en las elecciones de 2015 y 2016, los de Villares consideraban que era "compatible" esa prioridad de una candidatura única con un "desarrollo confederal", algo que vieron "que no era posible" después de la experiencia de la pasada legislatura en el Grupo Confederal de Unidas Podemos y tras las negociaciones fallidas con Más País.