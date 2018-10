En Marea carga contra el modelo de "incumplimiento y fracaso" de Feijóo, que contrasta con sus medidas

Publicado 11/10/2018 13:22:18 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, ha contrapuesto este jueves las propuestas de resolución impulsadas por su grupo en el marco del debate gallego de política general con el modelo de "incumplimiento y fracaso" que ha atribuido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

De hecho, en su intervención inicial de la última jornada del debate, Sánchez ha advertido que, "la realidad" que se observa en Galicia "no es ajena a las políticas de Feijóo". Por ejemplo, ha incidido en que la comunidad registra "la peor evolución" de todas las autonomías en relación al empleo.

"No hay tiempo para tanto incumplimiento y fracaso", ha afeado Sánchez al PPdeG y a la Xunta, antes de incidir en la escasez de "ejecución" de los recursos en algunas áreas de Gobierno. Molesto con la actitud de la conselleira Ethel Vázquez en las bancadas del Ejecutivo, el diputado de En Marea ha censurado que se "ría", antes de relativizar la actitud de los populares: "Estamos acostumbrados al 'que se jodan'".

A renglón seguido, ha advertido que hablar de "impuestos cero en el rural" es "reírse de la gente" y resulta "indignante". "No sé que me mira con esa cara el señor (Alfonso) Rueda", ha afeado, también en este caso, Sánchez, a quien el jefe del Legislativo, Miguel Santalices, ha instado a despreocuparse por la gestualidad facial de los conselleiros, que "no tiene ninguna importancia".

Frente a la gestión popular, el parlamentario de En Marea ha reivindicado las medidas que propone la formación rupturista, con especial hincapié en cuestiones del área social, ligadas con garantizar el derecho a la vivienda y una apuesta "real" por la atención a la dependencia.

"Es de justicia", ha proclamado, muy crítico con los "recortes" en sanidad. Al respecto, ha aludido a la muerte de un paciente en A Estrada durante el pasado mes de agosto. "Pasó y estaban avisados. Los recortes matan y ustedes lo sabían", ha aseverado.

Sánchez también ha reivindicado la derogación de la "ley de depredación", antes de exigir medidas "de libertad y de democracia".

"CASTELAO, PATRIMONIO DE LOS DEMÓCRATAS"

Sánchez ha concluido su intervención con una crítica a lo que tanto En Marea como el BNG consideraron en su día "una manipulación" de 'A derradeira leición do mestre', de Castelao, por parte de Feijóo en la recepción de la obra en la Cidade da Cultura.

"Banalizó un símbolo de la lucha contra el fascismo. Castelao es patrimonio de los demócratas, no de los herederos del franquismo. Rompan amarras con el pasado", ha retado.