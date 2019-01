En Marea constituye su coordinadora solo con afines a Villares, que apela a los críticos ausentes a tener "lealtad"

Publicado 12/01/2019 13:36:37 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

En Marea ha constituido este sábado su coordinadora solo con 11 miembros afines a Luis Villares, el portavoz y vencedor de las pasadas elecciones primarias, que ha apelado a los integrantes del sector crítico que no han acudido a tener "lealtad" y a actuar con "responsabilidad" con la formación política y sus votantes.

Luis Villares, arropado por los miembros de su coordinadora, todos ellos integrantes de su candidatura, ha querido centrar el debate en las prioridades políticas de su segundo mandato, con el "relanzamiento de los espacios de trabajo" y "las mareas sectoriales".

Sin embargo, la elección de la coordinadora queda lastrada por la ausencia de representantes del sector de los críticos, que habían presentado una candidatura encabezada por el exdiputado en el Congreso David Bruzos, apoyada por Podemos, Esquerda Unida y Anova, y a los que derrotó la lista de Villares que obtuvo el 60% del apoyo de los inscritos.

En la presentación de la coordinadora este sábado en Santiago de Compostela, Luis Villares ha reconocido que no ha tenido ningún tipo de comunicación por parte de los representantes de los críticos, que ya no acudieron el 29 de diciembre a la constitución del Consello das Mareas, y ha insinuado que "las casi mil personas que votaron" a la lista de Bruzos no lo hicieron "para que no asistieran al Consello", porque se presentaron con un "programa electoral que no incluía abandonar el Consello": "Suponemos que no había un programa oculto", ha sugerido.

En todo caso, ha comprometido "generosidad" y "mano tendida" para integrar a los representantes de la otra candidatura y ha alertado de que "una llamada a la ruptura sería una llamada al fracaso".

"Nosotros pensamos que ese no es el camino, la gente espera de nosotros trabajo y no espera ruído interno, por tanto, una llamada a acabar con las tentaciones de ruptura", ha concluido.