En Marea pide reabrir las ayudas de la Xunta para infraestructuras municipales con baremos "justos e igualitarios"

Publicado 17/07/2018 18:25:22 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado y viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, ha exigido este martes reabrir, con baremos "justos e igualitarios", la convocatoria de subvenciones de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio destinadas a que los ayuntamientos creen o mejoren infraestructuras municipales.

En un comunicado, el partido instrumental ha explicado que la convocatoria se abrió a medianoche y tardó "tan solo doce minutos en agotarse por completo". Y es que, al ser unas subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, el reparto se realiza por orden de petición.

Ante ello, Antón Sánchez ha dicho "temer" que la Xunta "pueda haber filtrado información privilegiada a consistorios amigos". "En vista de hechos recientes, como la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por trato de favor de la valedora do Pobo (..) y la que obligó a anular las 69 plazas de un concurso interno de la Diputación de Ourense", el diputado lamenta que "pueda tratarse de un nuevo caso de uso clientelar de las instituciones".

"No pueden hacer así las cosas. La concurrencia no competitiva no es dar ayudas a los correligionarios, amigos e hijos de amigos. Y la gestión de ayudas de la señora Beatriz Mato (conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio) parece seguir ese criterio", ha espetado Antón Sánchez.

Así las cosas, En Marea reclama que la convocatoria para acceder a estas subvenciones se "reabra con una ampliación de crédito" que incluya unos baremos "que garanticen un reparto de fondos realizado según criterios claros y objetivos".

"Demandamos que no se vuelvan a repetir este tipo de prácticas a las que nos tiene habituados el PP. Y esperamos también que, para la apertura de esa nueva convocatoria, exista un diálogo previo con los ayuntamientos a través de la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp)", ha demandado el diputado.