Méndez (PSdeG) llama a "frenar el recorte de derechos" que advierte en PP y Vox: "Ni se molestan en esconderlo"

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, participa en la reunión de la Comisión Federal de Listas - PSDEG

LUGO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha participado este domingo en el Día do Vecino de Lugo, una cita que ha reunido a unas 5.000 personas y desde donde la socialista ha llamado a "frenar el recortes de derechos" que anticipa por parte de PP y Vox. "Ya ni se molestan en esconderlo", ha censurado, con la vista puesta en las elecciones generales.

La cita que organiza la Federación de Asociacións de Veciños de Lugo Lucus Augusti ha llegado a su XXIV edición, celebrada en el Pazo de Ferias y Congresos. Esta ha servido a Méndez para hacer una lectura política de la próxima campaña electoral: "Los derechos que hoy tenemos no han caído del cielo, se consiguieron porque la gente se organizó y se movilizó, como hace el movimiento vecinal. Lo que quieren PP y Vox es recortarlos, y ya ni se molestan en esconderlo, porque gobiernan para sus amigos y no para la mayoría de la gente".

Méndez ha recogido el guante lanzado en el Comité Federal del PSOE por Pedro Sánchez, que puso las pensiones en el centro del discurso, al igual que otras causas como la vivienda. "Ayer se dijeron en Fuenlabrada cosas muy claras y quiero repetirlas aquí, entre vecinos y vecinas. Las pensiones no se tocan, la vivienda tiene que ser un derecho y los servicios públicos no se negocian", ha recalcado.

Además, la diputada socialista ha cuestionado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya prometido en preecampaña "un Gobierno que pida sacrificio" sin concretar "de qué sacrificios habla". "Que digan a quienes se lo van a pedir, porque a la banca y a los hondos buitre seguro que no. Esa es la manera que tienen de gobernar para sus amigos", ha objetado, recordando el voto en contra de PP y Vox a los decretos presentados tras el desahucio de Maricarmen Abascal en Madrid.

A la fiesta se ha acercado también el alcalde de Vigo, Abel Caballero, a quien Méndez ha puesto como ejemplo de lo que significa hacer política desde lo local. A su modo de ver, el regidor demuestra "cada día" que la política útil "se hace pisando la calle y resolviendo lo que de verdad les preocupa a los vecinos y vecinas".

La secretaria de Organización del PSdeG, que ha estado acompañada por varios concejales de la corporación municipal, ha agradecido el trabajo de la Federación Lucus Augusti y ha reivindicado el movimiento vecinal como una "escuela de democracia próxima". "Aquí está la fuerza de la gente de la que hablamos ayer en Fuenlabrada, gente que se organiza y que no se resigna. El 29 de noviembre esa fuerza tiene que notarse en las urnas", ha concluido.