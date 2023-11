Miles de mujeres vuelven a salir a la calle para decir "basta" a la violencia machista y tiñen de morado Galicia

La manifestación de Vigo proclama "menos luces y más recursos" y carteles para denunciar que "el machismo mata"

VIGO / SANTIAGO DE COMPOSTELA / A CORUÑA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jornada de este 25 de noviembre ha vuelto a estar protagonizada por miles de mujeres que, al margen de actos institucionales, han vuelto a salir a las calles de toda la geografía gallega para seguir gritando contra la violencia de género y decir "basta", apenas dos días después de un nuevo crimen, el de Judith encontrada en O Porriño, que se investiga como un acto machista.

Durante este sábado ya hubo distintas concentraciones y actos, como la movilización que acogió Pontevedra, con unas 200 mujeres que se sumaron al lema 'Nuestra lucha es por la vida' y en la que clamaron contra todo acto violento contra las mujeres, víctimas de esta violencia por el hecho de ser mujer. Asimismo, a lo largo de todo el territorio gallego, las voces de las mujeres han pedido más medios, el refuerzo de los centros integrales de atención a la mujer y luchar contra los discursos que niegan la violencia de género.

Durante la protesta de Pontevedra, y en todas las concentraciones organizadas por la Marcha Mundial das Mulleres, se ha hecho un llamamiento a la "autoorganización feminista y la autodefensa", en la línea de las movilizaciones impulsadas por las trabajadoras de la limpieza "por un convenio digno", de educación infantil, de las conserveras, de trabajo en el hogar, de Atención Primaria en el Sergas o las mujeres de Palestina.

La concentración de la ciudad el Lérez ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de Judith M.G., la vecina de Vigo de 37 años cuyo cuerpo ha sido encontrado en el polígono industrial de As Gándaras, en O Porriño, y que se investiga como un nuevo crimen machista. Durante la media hora que ha durado la movilización se han coreado consignas como "Non son mortas, son asasinadas --no son muertas, son asesinadas--", "Denuncia arquivada, muller asasinada --denuncia archivada, mujer asesinada--", "O machismo é terrorismo --el machismo es terrorismo--" o "Menos discursos, máis recursos --menos discursos, más recursos--".

MOVILIZACIONES

De esta manera, el movimiento feminista unitario de Vigo ha salido a las calles olívicas con la "rabia por el último asesinato machista, por las mujeres que sufren cada día la violencia física, sicológica, económica y sexual". La numerosa marcha que ha arrancado pasadas las 20,00 horas de la Vía Norte, ha contado con el futuro secretario de estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, y con representantes del BNG, como la diputada Alexandra Fernández y los ediles municipales.

En esta protesta con cánticos y bajo la recién estrenada iluminación navideña, se han podido escuchar proclamas como "arriba el feminismo que va a vencer", "cuidado machista, estás en nuestra lista" y "menos luces, más recursos".

"No nací mujer para morir por serlo; los asesinatos trans son políticos; No lo sé Rick, parece patriarcado; yo elijo cómo me visto y con quién me desvisto" son algunos de los carteles que los manifestantes han llevado en la protesta viguesa.

También en la tarde noche de este sábado, Santiago de Compostela acogió una movilización organizada por la Marcha Mundial das Mulleres, en la que ha estado presente la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quien este mismo sábado se comprometió con las políticas contra la violencia de género, aportando si gobierna un por ciento del presupuesto a este fin, más allá de "lazos morados" y de declaraciones de los gobiernos.

Además, en la manifestación, Pontón ha advertido de que es "el momento de combatir con toda dureza el discurso negacionista de la violencia de género, porque es un absoluto peligro para la propia vida de las mujeres: Quien niega la violencia de género alienta el silencio y alienta que las mujeres estén desprotegidas".

Al inicio de esta misma manifestación, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha defendido que la capital gallega seguirá siendo un "ayuntamiento claramente feminista" y ha reclamado que no solo el fin de los "feminicidios" sino todas las "discriminaciones". "Necesitamos garantizar los derechos de las mujeres todos los días del año", ha defendido, mientras que de fondo se podían escuchar proclamas feministas.

Antes de esta hora, en el Obelisco de A Coruña, acudieron varios cargos socialistas, como el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, quien, en declaraciones a los medios, ha dicho que "hay que mirar de frente frente a los niegan la realidad de la violencia machista y frente a las opciones políticas de derecha y ultra derecha que denigran las políticas de igualdad" y "frente a los que eliminan las oficinas de igualdad y las políticas de protección a las mujeres" cuando llegan a las instituciones.

CRÍTICAS A LA XUNTA

El manifiesto de la Marcha Mundial critica que "nada se puede esperar" de la Xunta y de su presidente, Alfonso Rueda, argumentando que el "el PP se ha alineado con la ultraderecha fascista" y está contribuyendo a servir "los intereses del sistema" y a perpetuar "el machismo más rancio". También ha rechazado "la Justicia y sus leches machistas que pone en dudas las agresiones".

Así, la Marcha Mundial das Mulleres ha apelado a ser "combativas, firmes y convencidas de seguir luchando" contra situaciones como la brecha salarial, la desigualdad económica y las "violencias" que las mujeres sufren "en cada ámbito" de sus vidas: "Somos las que sostenemos el mundo sin tener derecho a vivir en él", ha añadido.

El manifiesto anima a "convertir todos los días del año en días de lucha contra el machismo y contra la violencia hacia las mujeres".