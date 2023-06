Miles de personas celebran en las calles de A Coruña el orgullo de la diversidad y animan a plantar cara "al fascismo"

Varias personas sujetan una pancarta durante una manifestación por el Orgullo LGTBI+, a 28 de junio de 2023, en A Coruña, Galicia (España). Esta manifestación, cuyo lema es ’Revoltas do pasado, celebración do presente e conquistas de futuro’, está organiz

Varias personas sujetan una pancarta durante una manifestación por el Orgullo LGTBI+, a 28 de junio de 2023, en A Coruña, Galicia (España). Esta manifestación, cuyo lema es ’Revoltas do pasado, celebración do presente e conquistas de futuro’, está organiz - M. Dylan - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han salido a las calles de A Coruña convocadas por la asociación Alas para celebrar el orgullo de "ser diversos" y han animado a plantar cara "al fascismo" que normaliza los "discursos del odio" y cuestiona la consecución de derechos para el colectivo LGTBI+ logrados tras décadas de lucha.

En el día en que se celebra el Día del Orgullo, la manifestación ha reunido a centenares de personas que han recorrido las calles de la ciudad herculina desde la plaza de Ourense para culminar en la plaza de María Pita, donde portavoces de Alas han leído un manifiesto en el que se ha alertado del aumento de los discursos retrógrados hacia las personas LGTBI, migrantes o refugiadas.

Antes, la marcha, a la que han asistido personas de un amplio abanico de edades, ha trascurrido en tono festivo por el centro coruñés presidida por una pancarta en la que se podía leer 'Orgullo LGBTI+: Revoltas do pasado, celebración do presente e conquistas do futuro'.

A lo largo de la marcha se han coreado lemas contra la regresión de los derechos y los ataques verbales y físicos, que los manifestantes atribuyen a la "normalización" de discursos "LGTBIfóbicos" de los que responsabilizan a partidos como Vox y su "socio" el Partido Popular.

Los participantes han exhibido pancartas en las que podía leerse 'Nuestros derechos no se tocan', 'Si todes te molesta, de cristal eres tú' o 'No existe el orgullo hetero porque a ti no te pegan, insultan o asesinan por serlo'.