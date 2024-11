Miles de personas exigen en Galicia el fin de la violencia machista y "que la vergüenza cambie de bando"

Reclaman más recursos y poner freno al negacionismo que pone en duda "una realidad dramática"

VIGO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han salido este lunes a las calles de ciudades y pueblos de Galicia para exigir políticas, medidas y recursos que pongan fin a la violencia machista, y "que la vergüenza cambie de bando", en numerosas manifestaciones convocadas por diversas plataformas y entidades del movimiento feminista.

En Vigo, se han celebrado dos marchas, con el mismo recorrido aunque con una hora de diferencia en la salida, desde el cruce de Urzáiz con Vía Norte. La primera ha sido la manifestación convocada por la plataforma Resposta Feminista, que aglutina a varias entidades, y que ha salido a las 19,00 horas.

Esta plataforma ha celebrado su marcha bajo el lema 'Que la vergüenza cambie de bando. Feminismo sin tregua', y han querido poner el foco en la violencia sexual y en la justicia patriarcal, agradeciendo la "generosidad y valentía de las que expusieron sus casos públicamente".

La manifestación ha contado con 'batucada' y con el respaldo de los sindicatos CIG, CC.OO., además de formaciones políticas como el BNG, Sumar, Podemos o Esquerda Unida.

Tras la marcha, en la que han participado unas 2.000 personas, se ha leído un manifiesto que ha comenzado con una condena rotunda a los últimos casos de violencia machista, en Lugo y Vilalba, y con un recuerdo a las cuatro víctimas mortales de este año en Galicia, además de rendir homenaje a las mujeres que sufren conflictos bélicos, especialmente a las de Palestina.

Asimismo, después de expresar su apoyo a las víctimas y sus familias, han clamado contra la "justicia patriarcal" y han reclamado "profesionales con formación feminista" para que "se ponga el foco en el agresor" y no se revictimice a las mujeres que dan el paso de denunciar.

"GENEROSIDAD Y VALENTÍA" DE LAS QUE DENUNCIAN PÚBLICAMENTE

Igualmente, han agradecido la "generosidad y valentía de las que expusieron sus casos públicamente", como la francesa Giselle Pellicot o la gallega Hadriana Ordóñez, pasando por los testimonios recogidos por la periodista Cristina Fallarás, que sirven como "motor de cambio". "¡Que la vergüenza cambie de bando", ha proclamado, y han advertido de que los feminicidios "son solo la punta del iceberg".

Resposta Feminista ha criticado también que "el poder y el mercado" pretenden apropiarse del discurso feminista para "vaciarlo de significado", y han arremetido contra sectores ideológicos que "dan voz al negacionismo".

Además, han exigido garantías de asistencia integral para las mujeres víctimas, que la psicóloga que las atiende en Vigo "no cambie cada seis meses", que haya más trabajadoras para atenderlas y acompañarlas, o que la gestión de los centros de atención 24 horas que dependen de la Xunta sera pública, entre otras demandas. Para ello, han reclamado unos presupuestos municipales con mayores recursos para estas acciones y "para que los cuidados sean el centro en la ciudad y no el turismo de las luces".

ACCIONES "DE EMERGENCIA"

La marcha de la Rede de Mulleres Veciñais, que ha salido una hora más tarde, se ha celebrado bajo los lemas 'Xuntas somos máis' y 'Xuntas contras as violencias machistas'. La manifestación, con una participación de unas 500 personas, ha contado con el apoyo del sindicato UGT, y también han participado miembros del gobierno local, además de concejales del PP, y varios colectivos de mujeres, entre los que estaban Somos Elas, que han desfilado con tunicas blancas y máscaras, portando pancartas con nombres de las víctimas mortales, "las que ya no están".

Al término, se ha leído un manifiesto en el que han reclamado "acciones gubernamentales de emergencia" para afrontar y erradicar la violencia "feminicida", y asi garantizar la seguridad de las mujeres que sufren esa situaciíon, "muchas veces impunemente".

Asimismo, han denunciado que "grupos ultra" transmiten a los jóvenes "mensajes misóginos" y ponen en duda una "realidad dramática", al tiempo que han recordado que las cifras de violencia machista en España "son alarmantes".

La Rede ha lamentando que "no hay interés institucional por acabar con este drama" y se ha referido a sentencias judiciales en casos de agresión sexual en las que, si los acusados "poseen mucha fama y recursos económicos", tienen un castigo menor. "Las violaciones salen casi gratis, tenemos casos recientes como el de Dani Alves; o empresarios y de Murcia, violadores de menores, que llegan a acuerdos para no entrar en la cárcel", han censurado, y han añadido que "es humillante para todas las mujeres que se nos trate como mentirosas y seres inferiores".

Igualmente, han alertado contra la "esclavitud sexual" de la prostitución, y contra la violencia psicológica y económica, y han advertido de que, para combatir todo esto, debe haber "unidad" en la sociedad y un frente común para demandar a las instituciones recursos para estas mujeres y sus hijos e hijas, unos recursos que ahora "son insuficientes".

DOS CONVOCATORIAS EN VIGO Y SANTIAGO

Resposta Feminista ha optado por convocar una marcha al margen de la convocada por la Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos tratos, tras denunciar el "intento de silenciar la voz" del feminismo autónomo por parte del Ayuntamiento de Vigo. Según han criticado, el gobierno municipal ha "instrumentalizado" a la asociación de asistencia a las mujeres en situaciones de violencia machista y ha convertido la movilización en un acto institucional, "pisando el feminismo organizado y autónomo de la ciudad, ignorando todos los protocolos elaborados por el feminismo gallego en sus movilizaciones e intentando apagar los discursos incómodos para el poder".

De hecho, han asegurado que, en un intento por unificar las movilizaciones, pidieron una reunión con la Rede de Mulleres, "a la que su representante acudió acompañada por, entre otras mujeres, una representante del PSOE municipal, la cual dejó clara la nula voluntad por negociar una convocatoria conjunta, negando nuestra participación activa en su convocatoria".

"El movimiento feminista es un movimiento incómodo para los poderosos y no vamos a permitir que las instituciones usurpen nuestra voz. No vamos a tolerar ni a legitimar que el Ayuntamiento de Vigo use a una entidad que depende económicamente de él para hacer una manifestación institucional. "¡Escúchenos bien, señor Caballero, que ningún partido político instrumentalice la lucha feminista!", han proclamado antes de leer su manifiesto este lunes.

Además de Vigo, también han sido escenario de marchas y actos reivindicativos ciudades como A Coruña, con una concentración en el Obelisco; Santiago de Compostela, también con dos actos en la Praza 8 de Marzo; Pontevedra, con la manifestación convocada por Colectivo Feminista y F.U.L.A.N.A.S desde la Praza da Ferrería; Lugo con un acto en la Praza da Horta do Seminario; u Ourense, con una manifestación con salida del parque de San Lázaro, entre otras movilizaciones.