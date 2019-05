Millán Mon (PP) buscará fondos europeos para el Xacobeo 21 e impulsará un "intergrupo" vinculado a los Caminos

Publicado 17/05/2019 12:07:50 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Francisco Millán Mon (1955) repite en las listas populares como candidato al Parlamento Europeo, donde es eurodiputado desde 2004. Con amplia trayectoria diplomática, el político pontevedrés se propone "ayudar" a la Xunta en la organización del Xacobeo 2021 desde Europa y, para ello, impulsará un "intergrupo" europeo vinculado a los Caminos de Santiago y buscará "implicar" a la UE con "algún programa económico". Además, espera una salida del Brexit en la que se contemplen acuerdos pesqueros específicos para Galicia y buscará más contundencia en la inclusión del criterio poblacional en el diseño de las cuentas del próximo septenio.

En el ámbito político, ve un reto los "extremismos" como Vox en la próxima Eurocámara y evita "comparar" a su actual líder, Pablo Casado, con su predecesor, Mariano Rajoy, de quien dijo que era "muy integrador" y entendió el partido como la "casa común de todo el centroderecha", una "ambición" que sostiene que también será la del actual presidente popular.

"Me gustaría seguir promoviendo los Caminos de Santiago y ahora, que es el nuevo Año Santo, pode ayudar", ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press, en la que recordó que ya presidió el intergrupo Caminos de Santiago en 2009 --ahora 'Macrogrupo de Desarrollo del Turismo Europeo Patrimonial Cultural Caminos de Santiago y otras rutas culturales'.

Millán Mon ha fijado algunos de los retos para Galicia en la próxima legislatura gallega en la cuestión pesquera, con el Brexit como uno de los puntos en los que hay que incidir, la aprobación del nuevo marco financiero para los próximos siete años, la nueva Política Agraria Común (PAC) y el ya mencionado Xacobeo 2021.

Así, el eurodiputado popular ha reivindicado que en esta legislatura se consiguió con una enmienda de la que participó en su impulso para lograr que regiones o grupos de ayuntamientos puedan acogerse a los criterios de despoblación, puesto que ha advertido de que el "problema" es que en las regiones españolas no hay unos índices globales de despoblación que respondiesen a los criterios europeos (como puede ser Laponia).

"Pero me hubiese gustado, y así lo dije en el debate, que el criterio de despoblación y envejecimiento estuviese más presente, que no hubiese que hacer un acuerdo de asociación con la Comisión Europea", ha reconocido. Esto significa que para la distribución de estas partidas de los Feder hay que establecer ese convenio, del que se podrán beneficiar por primera vez los ayuntamientos.

DEMOGRAFÍA Y ABORTO

Como tarea para la próxima legislatura, Millán Mon ha establecido la necesidad de que la programación presupuestaria incluya el criterio poblacional de forma que permita incrementar las cuantías para Galicia, porque "a efectos de tener más fondos, es muy tibio lo conseguido". Preguntado por el discurso de su partido sobre natalidad y la reforma del aborto, ha esquivado esta última cuestión alegando que en el Parlamento Europeo no se "legisla" sobre la interrupción voluntaria del embarazo y se ha limitado a contestar: "Yo bastante tengo con los temas de la Unión (...). Para nosotros la familia es muy importante".

En cuanto a la salida del Brexit, ha mantenido que "no es una buena noticia, ni para Galicia ni para España en general", por las repercusiones que pueda tener en las exportaciones o en el turismo. En el ámbito pesquero, en el que ha mostrado su especial "preocupación", ha reclamado que "el acceso a las aguas" británicas "esté contemplada" en el Brexit y "no se expulse" a la flota gallega, de la que ha recordado que también tiene capital abanderado en Reino Unido, por lo que ha puesto encima de la mesa si la salida de la Unión supondrá una "limitación" en este sentido.

Como cuestión "positiva", ha considerado que la salida de Reino Unido traerá "más cohesión" a la Unión Europea y más consenso en temas de seguridad y defensa. "Pero en general no es una buena noticia, y la incertidumbre (actual) no es buena", ha incidido.

"RADICALISMO"

A la pregunta de si, tras la aprobación de una declaración en el Parlamento Europeo en la que se insta a ilegalizar entidades que exalten o glorifiquen el fascismo, debería haber algún tipo de actuación más allá por parte de la Comisión Europea, Millán Mon ha manifestado que se trató de "una pura declaración política, sin valor vinculante".

"Me preocupan los radicalismos y el extremo nacionalismo. La Unión Europea por primera vez tiene que hacer frente a grandes retos con la existencia de fuerzas radicales. Nosotros estamos con valores como la integración, la tolerancia... Por lo tanto, para mí fuerzas populistas, extremistas y antieuropeas son una mala noticia", ha continuado, en la entrevista concedida a Europa Press.

Al ser interpelado sobre las fuerzas políticas que se presentan en el Estado español en relación a lo expuesto, ha dicho que el PP es "a todas luces europeísta, como lo son socialistas y Ciudadanos". "Pero después está la extrema derecha e izquierda que son tibias", ha agregado, tras lo que se refirió a las "afinidades con Le Pen y Salvini", en referencia --sin mencionar-- a Vox.

CASADO Y RAJOY

Con la idea de aportar "experiencia, veteranía y conocimiento" en esta legislatura, y el augurio --al ser preguntado por su futuro-- de que "esta entrevista no se volvería a hacer" dentro de cinco tras un nuevo mandato, Millán Mon ha destacado que concurre en una "lista potente", encabezada por Dolors Montserrat, y da la vuelta al argumento de que los 'enviados' a la Eurocámara estén desplazados por su partido. "No es un cementerio de elefantes; ni me considero un elefante, ni creo que esté en un cementerio", ha esgrimido el número 8 de la lista.

En cuanto a la marcha de Ángel Garrido, que tras ser incluido en la candidatura como número 4 a anunció su salida y fichó por Ciudadanos, no se ha "atrevido" con sus "razones". "Hay un caso de transfuguismo y no me atrevo a hablar de las razones del señor Garrido. Para mí fue una sorpresa", ha indicado Millán Mon.

El eurodiputado popular ha reivindicado que "salen a ganar" y están "en remontada", por lo que no ve "tambalear nada" en cuanto al resultado. "Lo que tenemos que hacer es salir, luchar y convencer al pueblo español de las bondades de nuestro discurso", ha esgrimido.

Así, ha remarcado que el PP es "un partido unido, sólido, con experiencia y renovación" y tiene "vocación de estar en ese espacio de centro y derecha". "Tenemos que persuadir y convencer a los españoles de que esta es la casa común de ese enorme espacio", ha aseverado, sin querer pronunciarse sobre si su líder, Pablo Casado, debería dimitir en el caso de que se produzcan malos resultados de nuevo para el PP.

Tampoco se ha decantado acerca de si podría ser el momento del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para dar el salto a la política nacional. "Yo no sé si es el momento de Feijóo, es que, además, responde un día sí y otro también que él tiene un compromiso con Galicia hasta 2020. Lamento no ser original", ha contestado.

Seguro de que con "perspectiva", se verá la "función importante en la historia reciente de España" que ha tenido el expresidente Mariano Rajoy, ha evitado las "comparaciones" con su actual líder. "Yo no quiero hacer comparaciones, el partido hoy, como en la época de Rajoy, tenemos que hacerlo amplio y que una a todo el centroderecha".

"No quiero hacer comparaciones, Rajoy era muy integrador y era un hombre que buscaba un partido de un espectro en el que estuvieran distintas sensibilidades y fuera la casa común de todo ese espacio, y desde luego --añadió--, esa es la ambición de Casado".