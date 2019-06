Un millar de personas exige en A Coruña al Gobierno que regule el precio de la energía para las electrointensivas

Actualizado 08/06/2019 16:49:54 CET

A CORUÑA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de mil personas han exigido en A Coruña que el Gobierno regule el precio de la energía para las compañías electrointensivas y cumpla sus compromisos, en una manifestación convocada por los Comités de empresa de Alcoa A Coruña y San Cibrao, Ferroatlántica de Cee-Dumbría y Sabón y Celsa Atlantic.

La movilización se ha iniciado a las 12,00 horas en la plaza de la Palloza y ha transcurrido entre sonido de petardos, cánticos de 'Energía Solución' hasta la Delegación del Gobierno, con la participación de representantes políticos del PP, Ciudadanos, En Marea, BNG y Galicia En Común.

La regulación del marco energético se plantea urgente para compañías como Alcoa. El plazo máximo para la venta de las plantas de A Coruña y Avilés expira el 30 de junio y el marco energético "competitivo" se plantea necesario para que las dos ofertas vinculantes que se han recibido sean viables.

El presidente del Comité de Empresa de Alcoa de A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, ha asegurado que la "condición máxima" para garantizar futuro para la compañía coruñesa y la de Avilés, al igual que para las demás empresas que convocaron la protesta, pasa por "la regulación del precio de la energía", con la aprobación del estatuto de consumidores electrointensivos.

"El Gobierno tiene el compromiso con los inversores de regular el precio y vamos a seguir exigiendo esa regulación el tiempo que haga falta, vamos a ser vigilantes, hay demasiados compromisos como para que se pongan ahora de perfil", ha expresado al inicio de la protesta.

Además, ha reclamado "máximas garantías" tanto del Estado como de la Xunta de Galicia para que los proyectos planteados para las plantas de Alcoa no supongan amortización ni precarización del empleo.

"No vale cualquier proyecto que no venga avalado" y "reforzado" por las administraciones, "no nos la vamos a jugar", ha asegurado Corbacho. Así, ha pedido "cautela y máxima información" y que la Xunta aporte "garantías" al igual que el Gobierno. "Si no, nos van a encontrar en contra", ha advertido.

Ante las ofertas existentes para las plantas de Avilés y de A Coruña, el Comité está a la espera de ser convocados esta semana para conocer la situación del estatuto para empresas electrointensivas y ha reclamado "agilidad" al Gobierno.

Desde la planta de Alcoa en San Cibrao (Lugo), el presidente de Comité, José Paleo Rodríguez, se ha mostrado muy crítico con el Gobierno. Ha incidido en que, hasta el momento, "solo hay palos en las ruedas", porque en vez de un estatuto que permita "competir" con Francia o Alemania solo "hay una subasta de interrumpibilidad para quince días que es peor que la anterior" y que "ya ponía a las fábricas de aluminio ante la tesitura de cerrar".

Una reclamación a la que se han sumado los trabajadores de la compañía Celsa Atlantic de A Laracha (A Coruña). El presidente del Comité, Agustín Méndez, ha señalado que el coste de la energía lleva a la planta a "pérdidas" y pone en riesgo sus cerca de 150 empleos. "Estamos compitiendo con Alemania, Francia o el resto de Europa, que tienen precios de la energía más competitivos", ha remarcado.

Por su parte, Santiago Paz, presidente del Comité de Ferroaltántica de Cee-Dumbría, ha recordado que ya se reclamaba el estatuto de electrointensivas en 2012 porque la energía "está más cara que en Francia, Sudáfrica o Sudamérica, aquí el megawatio está a 56 euros y en Francia a 28". Se ha mostrado contundente en sus críticas al Gobierno, al que ha acusado de "tomar el pelo" antes de las elecciones y no haber dado todavía respuestas.