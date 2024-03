Un millar de personas llora en Ribeira el crimen de su vecina asesinada y apela a que su muerte "no quede en un número"

Pesar en el municipio de O Barbanza por el crimen de su vecina de Palmeira

RIBEIRA (A CORUÑA), 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

En torno a un millar de personas se han concentrado de Ribeira (A Coruña) para expresar su repulsa por el crimen machista de la mujer de 25 años asesinada por su expareja el pasado martes en Palmeira, una muerte que los ribeirenses han apelado a que no quede relegada a ser "un número más" en la lista de feminicidios.

El acto en memoria de la joven que residía en la parroquia de Palmeira con su hijo de dos años y que murió como consecuencia de las heridas de arma blanca provocadas supuestamente por su expareja ha reunido a unas mil personas en el Malecón de Ribeira en la tarde de noche de este miércoles, primero de los dos días de luto oficial decretados por la corporación municipal en un pleno extraordinario celebrado durante la mañana.

A la muestra de repulsa por el crimen de Palmeira se han sumado cientos de vecinos con los grupos políticos y el alcalde, Luís Pérez Barral, a la cabeza junto al colectivo Asociación de Mulleres da Barbanza y miembros de los equipos municipales de emergencias y los cuerpos de Policía Local y Nacional.

Presididos por una pancarta que rezaba 'Ribeira di non á violencia de género', el propio regidor ha dado lectura a un manifiesto elaborado por el Centro de Información á Muller (CIM) en el que ha apelado a la implicación de toda la sociedad para combatir la lacra de la violencia machista, una "cruenta epidemia social".

"Pedimos que este grave problema no se normalice ni que las mujeres se conviertan en números, porque detrás de las siete mujeres que fueron asesinadas durante este 2024 o de las 1.247 mujeres asesinadas desde que hay registros oficiales en el año 2003 en el Estado español, hay muchas vidas truncadas", ha señalado el regidor del municipio de la comarca de O Barbanza.

Así, Pérez Barral ha abogado en nombre de la corporación por "honrar la memoria" y mostrar así "el más profundo rechazo" a la violencia contra las mujeres, una lacra social "que está por todas partes" y que debe obligar a sociedad e instituciones a actuar para hacerle frente.

El regidor ha recordado que detrás del crimen de la vecina de Palmeira también están "otras vidas truncadas" como la de su hijo de dos años, su hermana y el resto de familiares y allegados, a los que ha ofrecido el apoyo y la solidaridad "incondicional" de todo el municipio.

"No podemos quedar impasibles mientras las mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres y no querer doblegarse. La violencia de género infecta cualquier ámbito de la sociedad porque no entiende de territorio ni de clases, edades o nacionalidades", ha aseverado Pérez Barral.

Así, ha subrayado el compromiso de la corporación ribeirense de "asumir responsabilidades" desde su función como administración pública para trabajar en favor de la igualdad "real" entre hombres y mujeres, un objetivo en el que, como ha incidido, también "es necesaria la ayuda de toda la sociedad, porque no hay nada que justifique la violencia de género".

"Juntos y juntas podemos construir una sociedad más justa, libre e igualitaria y, por tanto, más democrática", ha concluido Pérez Barral antes de dar paso a un minuto de silencio cerrado con una ovación en memoria de la vecina de Palmeira asesinada el martes, el primer crimen machista que hay que lamentar en Galicia en lo que va de año 2024.