Mocidade Socialista pide la absolución de los detenidos en A Coruña y la dimisión de delegado del Gobierno y alcaldesa

La Coordinadora da Mocidade Socialista convoca una rueda de prensa para denunciar la "represión policial" en los disturbios en A Coruña el 21 de octubre de 2026. - M. DYLAN

A CORUÑA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora da Mocidade Socialista (CMS) ha pedido la absolución de los detenidos en los disturbios registrados este miércoles en A Coruña tras una protesta contra un acto del líder de Vox, Santiago Abascal, en la Praza de María Pita y ha cargado contra el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y contra la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, exigiendo su dimisión y responsabilizándolos de las cargas policiales y de "criminalizar" a "los jóvenes antifascistas".

En una comparecencia ante los medios en la praza Marqués de San Martín -- precisamente a donde se desplazaron los disturbios tras la concentración de la jornada pasada--, una portavoz de la Coordinadora ha señalado que la actuación policial dejó "una imagen de vergüenza para la ciudadanía".

Así, acompañada por una decena de jóvenes que mostraron imágenes de personas heridas en los disturbios, la portavoz ha enumerado prácticas que, ha señalado, "exceden la normativa", como "pelotas de goma a la cara, gases lacrimógenos cerca de la piel y porrazos en la cabeza".

A su vez, ha contrapuesto las heridas de los jóvenes antifascista frente a la ausencia de "fascistas heridos". "Parecen órdenes claras", ha aseverado.

En este punto, ha señalado al delegado del Gobierno y a la alcaldesa, a los que ha exigido su dimisión. A la regidora, culpándola de "responsabilizar a los jóvenes de la violencia" con un relato que, a su juicio, "no se sostiene". "La violencia viene generada por el fascismo. No se puede equiparar el antifascismo con los que esparcen el racismo", ha subrayado.

"PERMITEN UN ACTO RACISTA"

También ha culpado a los responsables políticos de "permitir una rueda de prensa racista" en la ciudad, en referencia al acto de Vox, que han definido como "clasista y racista", lamentando que les pusieran "la alfombra roja y les cediesen espacios".

Asimismo, la portavoz ha tachado de "desproporcionada" la actuación policial y ha criticado que supone "un precedente peligroso" porque "se borran los límites de las actuaciones policiales".

"Estamos ante las bases de un estado policial orientado al control de la clase trabajadora", ha reprochado antes de concluir pidiendo la absolución de los detenidos y trasladando su solidaridad con las personas afectadas, así como con las organizaciones que son "objeto de criminalización".