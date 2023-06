Mora, Bizarrap y Eladio Carrión, los más esperados del Son do Camiño 2023

Archivo - Un grupo de personas a su llegada a la zona de acampada en el festival Oson de Camiño, en el Monte do Gozo

Archivo - Un grupo de personas a su llegada a la zona de acampada en el festival Oson de Camiño, en el Monte do Gozo - César Arxina - Europa Press - Archivo

Pasadas las 19,00 horas y con colas de más de una hora en dos de las puertas de acceso, los asistentes lamentan "la falta de información"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mora, Bizarrap y Eladio Carrión son algunos de los artistas más esperados en esta edición de 2023 del Son do Camiño, que ha arrancado este jueves en el compostelano Monte do Gozo con temperaturas que rondan los 30º y con colas de más de una hora en dos de las puertas de acceso al recinto.

Desde media mañana la capital gallega se ha inundado de jóvenes que, en su mayoría, se dirigían al camping habilitado por la organización como en ediciones anteriores. Esta es la opción preferida por aquellos que disponen de abono para todo el fin de semana. "Estamos más cómodas, nos podemos duchar y dormir, y estamos aquí al lado. Y además se hace vida", comentan tres amigas que descansan en la zona de foodtrucks.

Esta parte del recinto, con algunas de las marcas más conocidas de la restauración gallega, es una de las zonas más frecuentadas por los asistentes, pese a que este año la organización sí permite acceder con bebidas y alimentos del exterior tras presentar Facua Galicia una denuncia por una posible "cláusula abusiva".

Otra de las novedades es el sistema de pago (con pulsera) y una noria, así como la disposición de los escenarios. Este año los dos principales (Escenario Estrella Galicia y Escenario Xacobeo) están uno al lado del otro, de forma que se eviten las oleadas de gente corriendo de uno a otro para ver al artista siguiente como ha ocurrido otros años.

Frente al Estrella Galicia se han ido agolpando curiosos ante la potencia sonora (y los fuegos artificiales) de Tokischa, que ha desatado la locura con 'Linda', tema en el que colabora con Rosalía y que ha conseguido mantener a los espectadores pegados al foso pese al sol que, a media tarde, cae a plomo en el auditorio del Monte do Gozo.

En ese mismo escenario y tras la rapera dominicana actuará Viva Suecia, uno de los grupos más aclamados por los fans del Indie, como una de las jóvenes coruñesas que asiste al festival con sus amigas. Reconoce que, comercialmente, no es el mejor cartel (en comparación a ediciones anteriores) pero, como "fan del indie", está "encantada".

"Me preguntaban que por qué quería ir al Son. Y con Viva Suecia, Xoel López y Vetusta Morla... Yo quiero ir. Para mí, está bien", bromeaba. Sus compañeras coincidían, aunque añadían a Bizarrap como uno de los ganchos de este año.

Bizarrap, junto a Mora, Eladio Carrión y Duki --que ya actuó por primera vez en el festival gallego en 2022-- son los más esperados. Los más jóvenes, muchos acompañados por sus padres, esperan "con ganas" que llegue el sábado para ver en directo a Aitana.

Esta primera jornada completan el cartel AlT-J, Viva Suecia, Eladio Carrión, Leiva, Bizarrap, Nervo y Steve Angello. Ya en el tercer escenario (Sesións do Camiño), enfocado al tecno, estarán Groove Amigos, Flaca, Michenlo y Toccororo.

BAD BUNNY, EL GRAN AUSENTE

Desde que se anunciase el cartel muchas han sido las críticas a los artistas de esta edición, vertidas en su mayoría en redes sociales. "Es verdad que ha dado un bajón de nivel respecto a otros años", comentaban varios de los asistentes en declaraciones a Europa Press.

El ausente más repetido ha sido Bud Bunny, que hace unos meses anunciaba que hacía un parón en verano.

Pese a esto, a muchos de los asistentes les ha convencido el cartel y sobre todo el ambiente. Dos amigas, estudiantes en Santiago, se han decidido por los comentarios de otros amigos. "Nos dijeron que estaba genial el ambiente y todo y nos decidimos a venir. A ver qué tal", comentaban.

Lo mismo le ha ocurrido a una pareja de Madrid, para los que también es su primera vez en el festival y a los que ha sorprendido la gran cantidad de gente que se concentra en el Monte do Gozo.

La organización estima que alrededor de 120.000 personas acudan este año al Son do Camiño, con una ocupación hotelera que roza el 100%.

AGLOMERACIONES A ÚLTIMA HORA DE LA TARDE

Pese a las tres entradas disponibles y los diferentes puntos de pulseración, las aglomeraciones han sido inevitables en este primer día de festival. Pasadas las 19,00 horas, las colas en la Puerta 2 (detrás del albergue Monte do Gozo), las colas para acceder al recinto han superado la hora.

El problema, han afeado, es "la falta de información". "A todo lo que preguntamos se nos responde con un "supongo", ha señalado un joven coruñés, visiblemente indignado.

Incluso algunos han denunciado que no se les ha permitido acceder con botellas de agua grandes pese a haberse deshecho del tapón. "Me han dicho que solo de medio litro, y eso no lo pone en ningún lado", ha criticado otro joven, que conocedor de la denuncia de Facua, ha advertido que lo pondrá en conocimiento de la asociación.

"Vamos a pasarlo bien de todos modos", han asegurado, ya dentro del recinto.