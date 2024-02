El 'no' de la oposición impide aprobar la modificación de la relación de puestos de trabajo de la Diputación de Ourense

Deputación De Ourense Acordos Do Pleno Ordinario De Xaneiro De 2024

La reforma tumbada, al no tener el PP mayoría absoluta, permitiría que el jefe del parque móvil provincial pudiese ser personal laboral

OURENSE, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Ourense, el primero tras las elecciones autonómicas, llevaba este viernes en su orden del día la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) de la institución, una propuesta que ha salido rechazada por el 'no' de todos los grupos de la oposición-- PSdeG, BNG y Democracia Ourensana (DO)--, toda vez que el PP no cuenta con mayoría absoluta.

Ha sido la primera vez en la legislatura que DO, el partido del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, impide con su voto que los 'populares' saquen adelante una propuesta en el organismo provincial. Cabe recordar que el PP revalidó la presidencia de la Diputación --que pasó de Manuel Baltar a Luis Menor-- gracias a un acuerdo por el que DO facilitaría que gobernase la lista más votada.

Tanto el Partido Socialista como el Bloque Nacionalista Galego han explicado en el pleno que votarían 'no' porque ya se está redactando otra relación de puestos de trabajo actualizada, mientras que Democracia Ourensana no ha intervenido en el punto.

Con todo, sí hizo referencia al mismo el líder de la formación, Perez Jácome a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde publicó: "En el pleno de la Diputación no se aprobó una modificación de la RPT porque PSOE, BNG y DO votamos en contra. Es lo que ocurre cuando crees que tienes mayoría absoluta, sin tenerla, y no quieres hablar con el resto de grupos".

Su comentario se une al que en la propia sesión plenaria, aunque en un apartado anterior, defendió el diputado de DO, Rafael Cachafeiro, que dejó caer que no pidiesen apoyos en la Diputación cuando el Partido Popular no apoyaba temas importantes en el Ayuntamiento.

JEFE DEL PARQUE MÓVIL

Así pues, no ha salido adelante una modificación que incluía la creación de nuevos servicios como uno de asesoramiento jurídico y asistencia a todos los ayuntamientos de la provincia "de todos los signos", y también las modificaciones dentro del parque móvil.

En este contexto, la modificación proponía reformular el puesto de jefe del parque móvil, justificando que en el momento actual se limitaba solamente a funcionarios y por sus funciones "está perfectamente justificado que personal laboral de esas categorías puede desempeñar ese puesto".

La modificación se había presentado con los informes legales preceptivos y favorables en la Mesa General de Negociación y "había recibido la aprobación de forma unánime y sin objeción por parte de los sindicatos", según la Diputación.

El pleno provincial ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas del incendio de Valencia y también con la toma de posesión de Antonio Fernández Martín, del grupo de Democracia Ourensana, y Emilio Luis Díaz, por parte del Partido Socialista, para sustituir a los dos diputados que renunciaron a su escaño para presentarse a las autonómicas.

Entre las propuestas aprobadas está la actualización de inventario de bienes de la Diputación, que asciende a 1.869.914.986 euros. También se ha probado inicialmente la modificación del Reglamento Orgánico, con el que se regula el desarrollo normativo de la organización y funcionamientos de los órganos políticos de la institución; así como el Plan de Cooperación Provincial de Obras y Servicios Municipales y de la red viaria provincial para el ejercicio del 2024, al que a través del Plan de Cooperación se destinarán 17 millones de euros.