Noriega ve "desafortunado" que Villares acuse a los críticos de dar un "golpe" a En Marea

Publicado 29/10/2018 15:09:36 CET

Reconoce que la imagen que dejó el plenario del sábado "no fue la más adecuada", pero cree positivo la "implicación" de "todas las partes"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, ha calificado de "especialmente desafortunadas" las declaraciones que están surgiendo tras el bronco plenario que En Marea celebró el pasado sábado, en el que la dirección de Luís Villares vio como el sector crítico sacaba adelante la práctica totalidad de sus propuestas.

Noriega ha respondido de esta manera al ser cuestionado sobre las palabras del portavoz del partido instrumental, Luís Villares, quien este lunes en una entrevista en el diario La Voz de Galicia acusa a los críticos agrupados en la Mesa de la Confluencia de haber asestado un "golpe" a En Marea.

"Algunas de las declaraciones que estamos viendo estos días son especialmente desafortunadas, pero no voy a hacer nada por retroalimentar un debate que me parece estéril y autodestructivo", ha incidido el regidor compostelano y cabeza visible de Compostela Aberta, promotora de la Mesa de la Confluencia, en la que participan Anova, IU, Podemos, y las mareas de Ferrol y A Coruña, entre otras.

A renglón seguido, ha celebrado la alta participación en el plenario, el más multitudinario hasta la fecha con picos de hasta 600 personas. Noriega cree que, por lo tanto, la llamada a "corresponsabilizarse" efectuada por la Mesa "dio frutos", si bien ha apostillado que esta participación debe ir a más.

"Las partes se deben seguir responsabilizando y lo que emane de este proceso (elecciones al Consello) tiene que reflejar el espacio político. Otro tipo de declaraciones me parecen muy desafortunadas, se desacreditan por ellas mismas", ha remarcado el regidor.

Con todo, reconoce que la foto que deja el tenso plenario del pasado sábado, en el que se produjo un agrio enfrentamiento verbal entre críticos y oficialistas, "no fue la más adecuada". "Pero me quiero quedar con la imagen de un plenario en el que la gente no cogía. La llamada a la corresponsabilidad tuvo un retorno", ha añadido.

DIVISIÓN INTERNA

Para Noriega, "la imagen que se está proyectando del disenso" --en ocasiones, según el regidor, "poniéndole altavoces"-- podría pasar factura en las elecciones municipales del próximo año. "No ayuda, pero tampoco ayuda amparar candidaturas alternativas a los gobiernos de las ciudades, tampoco que en un plenario no haya más de 150 personas y que las partes estén desactivadas", ha apuntado.

"Si me dan a elegir entre un espacio atomizado que no disputa el gobierno de la Xunta al PP, o un disenso que corresponsabilice a las partes y relance el proyecto, me quedo con lo segundo", ha aseverado, antes de reconocer que "preferiría que no existiese ese ruido". "Hay problemas y hay desgracias. Con ciertas actitudes que estoy viendo estamos más en la desgracia", ha teorizado el regidor, que no cree que "la situación" en En Marea esté "polarizada al 50 por ciento".

ELECCIONES AL CONSELLO

El cónclave del pasado fin de semana supuso el arranque del proceso interno que renovará el órgano de dirección del partido instrumental: el Consello das Mareas. Las elecciones se celebrarán a través de un modelo de candidaturas cerradas debido a la disparidad de criterio entre el propio sector crítico. Y es que la enmienda que proponía este sistema fue presentada por la Mesa, que sacó adelante todas sus propuestas en el plenario con excepción de esta.

Cuestionado sobre si pasa por su cabeza presentarse al órgano de dirección de En Marea, Martiño Noriega ha afirmado que está "absolutamente centrado" en Compostela Aberta y en el "reto" de "continuar la etapa abierta en esta legislatura".

"Tenemos claro que no queremos facilitar una vuelta del PP. Eso consume todas mis energías a nivel personal aunque yo acompañe a Compostela Aberta y siga participando del espacio gallego", ha remarcado.