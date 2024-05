Novedades en el libro digital para el próximo curso: más material impreso y una "supervisión permanente" de contenidos

Un estudio de la Xunta concluye que las notas de los alumnos 'E-Dixgal' son más altas, apenas unas centésimas, que los de centros no adheridos

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP sacará en breve la licitación del servicio de libro digital, conocido como 'E-Dixgal', para el próximo curso 2024/25 con la incorporación de algunas novedades después de la ronda de contactos iniciada con distintos colectivos de la comunidad educativa a este respecto, a raíz de que varios centros decidiesen abandonar este proyecto.

Así, uno de los puntos que se exigirá a las editoras será que tendrán que poner a disposición de los colegios adheridos a 'E-Dixgal' un dossier, también en formato impreso, a modo de resumen de sus contenidos. Además, se reforzará la formación digital del profesorado y se empezará a hacer una "supervisión permanente de los contenidos" a través de "un grupo de especialistas docentes en activo".

Estas son algunas de las novedades que han avanzado este miércoles en rueda de prensa el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, acompañado de la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa; el secretario xeral técnico de la Consellería, Manuel Vila; y el director de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Julián Cerviño.

La directora xeral ha sido la encargada de desgranar las novedades del nuevo contrato que saldrá a licitación por casi 4 millones de euros. 'E-Dixgal' es una iniciativa disponible entre 5º de Primaria y 4º de ESO que se emplea en más de 600 centros de la Comunidad.

Judith Fernández ha destacado que, dentro de las "mejoras de contenidos" que se va a exigir a las tres editoras que resulten licitadoras del servicio la puesta a disposición de ese dossier también en formato impreso que fue "una demanda de los centros" trasladada en las reuniones mantenidas en los últimos días.

Además, a partir de septiembre se implementará una "supervisión permanente" de contenidos, especialmente de su calidad y profundidad. En este sentido, ha reconocido que la supervisión que se hacía con anterioridad era "previa" al proceso de licitación y "no completa, sino muestral".

NUEVA PLATAFORMA: 'CREAGAL'

La directora xeral también ha anunciado la futura plataforma 'Creagal', que permitirá a todo el profesorado gallego de la pública --no solo los que trabajen con 'E-Dixgal'-- contar con un espacio donde compartir recursos educativos propios.

En cuanto al apoyo al profesorado, Fernández ha destacado que "la mayoría" cuentan con la capacitación digital necesaria para trabajar con el libro electrónico, pero sí se prevé un nuevo plan de formación y un refuerzo de la figura de los coordinadores 'E-Dixgal'.

Asimismo, se creará una marca 'Centro E-Dixgal de Excelencia', para distinguir a aquellos colegios e institutos que destaquen por la integración y la explotación de los recursos tecnológicos; y se dotará a los centros de nuevos paneles interactivos de 86 pulgadas.

También se diseñará un plan de apoyo a las familias con "más información" y "colaboración" de la Administración gallega para poder incrementar sus habilidades digitales. Cabe recordar que el alumnado que emplea el libro electrónico cuenta con un ordenador portátil con el que pueden seguir trabajando en casa.

"UN DEBATE SOCIAL"

Todas estas novedades se implementarán después de semanas en las que se generó en Galicia un "debate social" en torno a 'E-Dixgal', a raíz de varias informaciones sobre colegios que voluntariamente decidían darse de baja de este programa.

El conselleiro de Educación considera "positivo e interesante" que se discuta al respecto, porque la educación también opera en el "cambio de paradigma" que se dio en las relaciones sociales y en los modelos productivos con el auge de las nuevas tecnologías.

Rodríguez apuesta por que el modelo educativo no dé la espalda a los avances y que sea híbrido, es decir, que "el mundo digital conviva con el analógico". De hecho, se ha mostrado convencido de que, capacitar al alumnado en las nuevas tecnologías --el próximo estudio PISA evaluará específicamente esta cuestión-- supone "democratizar" el acceso y "generar equidades e igualdad de oportunidades".

En todo este camino, 'E-Dixgal' es "una etapa más del proceso, pero no la única", ha puntualizado el conselleiro. "En ningún caso su uso impide el mundo analógico. Es más, lo complementa. El debate no está en blanco o negro, si sí o si no, sino en usar bien las herramientas a nuestra disposición para alcanzar el máximo rendimiento", ha explicado.

Y es que en las últimas semanas trascendía que había varios centros que abandonaban este proyecto, pero la Consellería de Educación recalcan que la cifra de colegios adheridos se mantendrá en los más de 600, aunque probablemente podrá disminuir pero "no es un dato preocupante", tal y como ha dicho la directora xeral de Ordenación e Innovación.

APENAS DIFERENCIAS EN LAS NOTAS

El Gobierno gallego no duda de la necesidad de avanzar en 'E-Dixgal' y, en este sentido, ha realizado un estudio comparativo entre las calificaciones de los centros que lo emplean --dentro de estos, los que llevan más de cuatro años con él y los que no-- y de los que no.

Así, se han analizado las notas medias globales, las medias de matemáticas y las de las tres lenguas --castellano, gallego e inglés-- de casi 70.000 alumnos, que son todos los que hay entre 5º de Primaria y 2º de ESO.

De acuerdo con los datos obtenidos, no se aprecian apenas diferencias entre unos y otros, salvo un pequeño aumento, de unas centésimas, en la media de los colegios que emplean el libro electrónico. Además, en general, los que lo llevan usando más de 4 años obtienen aún mejores calificaciones

Por ejemplo, en 5º de Primaria la nota media de los centros que no son 'E-Dixgal' está en 7,56; pero aumenta a 7,65 (+0,09) los que llevan más de 4 años. Ocurre algo parecido tanto en 6º (+0,01) como en 1º de la ESO (+0,02).

El caso más llamativo es 2º de ESO, donde la nota media de los centros que no usan libro electrónico es de 6,61 y los que llevan más de cuatro años con él, de 6,77 (+0,16).

AYUDAS DE LIBROS Y MATERIAL

Otras quejas compartidas con la Consellería sobre 'E-Dixgal' se referían a la ayudas de la Xunta para libros y material escolar, ya que los alumnos de centros que emplean esta herramienta quedaban excluidos.

La directora xeral ha explicado que 'E-Dixgal' sí proporciona "una ayuda equivalente al fondo de libros" en Secundaria, porque en estos niveles conviven materias con libro electrónico y otras sin él, y que las deficiencias eran "casos puntuales" que se ha comprometido a solventar.

En todo caso, Fernández ya ha asegurado que en la nueva licitación del contrato se incluirán más materias con 'E-Dixgal' en la ESO, para evitar esta dualidad.