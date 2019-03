Nueva semana de huelga de los trabajadores de ambulancias en Galicia

Actualizado 04/03/2019 11:31:19 CET

La patronal acude a una nueva reunión con mediación tras presentar una "oferta generosa" y sindicatos piden mejoras desde la firma del convenio

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este lunes ha arrancado, sin incidencias, el tercer tramo de huelga de trabajadores del transporte sanitario en Galicia convocada por UGT, CIG y Comisiones Obreras para reivindicar un nuevo convenio colectivo.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la patronal, no constan incidencias entre la madrugada y las primeras horas de la mañana de este lunes, jornada en la que ha arrancado una semana de huelga hasta el 10 de marzo.

Por parte de los sindicatos convocantes han manifestado a Europa Press el seguimiento "mayoritario" ya que, aseguran, secundan el paro todos los trabajadores que no están de servicios mínimos, los cuales tachan de "abusivos".

"La gente está con ganas", ha manifestado Óscar Vázquez de UGT, mientras que Inácio Pavón de la CIG ha subrayado la "capacidad de aguante desde el primer día" de los trabajadores y ha advertido de que "la Xunta y las empresas no pueden consumir la huelga por desgaste". Así, ha recordado que cuentan con una "caja de resistencia" para hacer frente las pérdidas económicas de compañeros.

Con motivo del inicio de este tercer tramo de huelga, trabajadores del área sanitaria compostelana han vuelto a concentrarse este lunes delante de la entrada principal del Hospital Clínico en Santiago bajo el lema 'Por un convenio digno y un servicio público de calidad. Ambulancias en lucha'.

Este movilización, que tras unos minutos de concentración se ha trasladado como en ocasiones anteriores hasta la entrada del servicio de Urgencias, coincide con el inicio del tercer turno de huelga convocada, entre el 4 y 10 de marzo, tras lo que, en caso de no haber acuerdo antes, se convertiría en indefinida a partir del 20 de marzo.

REUNIÓN

Los empresarios y los sindicatos están citados de nuevo en la tarde de este lunes a una tercera reunión en el Consello Galego de Relacións Laborais después del encuentro del pasado 28 de febrero en el que la patronal les presentó a los trabajadores una oferta.

Fuentes de la patronal han destacado a Europa Press que se trata de una "oferta generosa" que supone un aumento salarial del 18,5 por ciento desde noviembre de este año hasta 2023.

En concreto, los empresarios han ofertado en la reunión de la pasada semana un aumento del 3,8% del salario a partir de noviembre de este año; otro incremento del 4,2% a partir de noviembre de 2020 y una tercera paga extra, que se prorratearía en tres años, que supondrá un aumento del 8,5% del salario.

De este modo, los empresarios señalan que los empleados percibirían un 25% en 2021, un 50% en 2022 y el 100% en 2023. Para la patronal "el objetivo es que una vez concluido el convenio, los trabajadores tengan consolidada en sus nóminas esa tercera paga extra, percibiendo al cabo del año un total de 15 pagas", han manifestado.

Además, la patronal indica en su oferta que los trabajadores percibirán el mismo salario en vacaciones que el resto del año, por lo que la nómina que cobren estando de vacaciones recogerá los complementos que cobran los 11 meses restantes. Asimismo, pusieron sobre la mesa otras mejoras sociales.

"CIERTO ESCEPTICISMO"

Por su parte, los trabajadores rechazan la oferta y reclaman "mejoras desde ya". "Llevan las mejoras a los últimos años. No nos vale", ha lamentado Óscar Vázquez de UGT, que recuerda que "no pueden" desconvocar la huelga "con mejoras para los años 2021, 2022 y 2023".

"Si la propuesta no se mueve y no se consiguen mejoras al firmar el convenio no va haber acuerdo", advierten los sindicatos. En esta línea, recuerda la CIG, que acude con "cierto escepticismo" al nuevo encuentro con empresarios", que para parar el conflicto "tiene que haber subida salarial en todos los años", incluidos los tres que llevan sin convenio; cobrar los atrasos; recuperar la tercera paga extra y regular los contratos en prácticas. "Es lo mínimo", demandan.