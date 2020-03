A ocupación hostaleira mellora a pesar da alerta sanitaria, pero a rede de albergues carece de protocolo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

O turismo mantense a pesar do coronavirus. O fluxo de visitantes á comunidade galega non se detén ante a influencia do COVID-19, polo menos no caso de peregrinos, mentres a ocupación en hoteis e hostais da área de influencia de Santiago de Compostela mantense en niveis de ocupación por encima dos rexistrados o ano pasado.

A Asociación Hostalaría Compostela informou que a ocupación no mes de febreiro roldou o 36,78 por cento no caso dos hoteis e o 39,74 por cento en pensións. A maioría tratouse de turistas nacionais, pero a porcentaxe de estranxeiros tamén foi elevado, chegando ao 30,50 e ao 40,80 por cento, respectivamente.

Estes datos sitúanse en valores moi similares aos rexistrados na mesma época do ano pasado, a pesar de que febreiro foi o mes de maior crecemento do virus en España. De feito, segundo datos ofrecidos este luns pola Catedral de Santiago a Europa Press, as 'compostelas' entregadas a peregrinos o pasado febreiro situáronse ao redor dos 3.000, mentres que no mesmo mes do ano pasado foron algo máis de 2.100.

A pesar diso, a asociación mantén previsións para o mes de marzo por baixo dos niveis do pasado ano, cunha ocupación do 31,10 e do 32,21 por cento en hoteis e pensións, respectivamente (40,43% e 31,67% en 2019).

Así mesmo, de cara á ponte de San Xosé, as estimacións sitúanse no 39,99 por cento en hoteis e 41,29 por cento en pensións, mentres que para Semana Santa esta ascendería ao 63,55 e ao 62,89 por cento, respectivamente.

SEN PROTOCOLO NOS ALBERGUES

Os protocolos que se están tomando ante a alerta sanitaria, tanto nestes locais como na rede de albergues, son as recomendacións xerais trasladadas polo Ministerio de Sanidad e Turismo de Galicia non desenvolveu un protocolo de acción específico.

Esta situación, unido ao potencial risco de propagación do virus polas rutas de peregrinación, suscitou algunha crítica e preocupación de asociacións e entidades relacionadas con este ámbito, como a Fraternidade Internacional do Camiño de Santiago.

"Camiño e coronavirus. Non hai que alarmar, iso está claro, pero debemos informar. O certo é que, de momento, a administración pública non nos deu instrucións concretas. Para albergues ou tema de camiños", criticaban a través dun comunicado nas súas redes.

A Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago asegurou a Europa Press que "ata agora" nos diferentes albergues das rutas están a tomarse "as medidas que se indican na páxina do Ministerio e da Consellería" (de Sanidade), como coidar a hixiene de mans e manterse "alerta" ante posibles síntomas de visitantes.