La oposición carga contra Feijóo y el PP cierra con una dura crítica a sus rivales: "No traicionen a Galicia"

Publicado 27/09/2019 14:14:34 CET

"Nada nuevo bajo el sol", dice Tellado, en referencia al "rupturismo", al "nacionalismo decimonónico" y al "nuevo socialismo sucursal" de Ferraz

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Toda la oposición ha concentrado su última réplica en atacar al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y su gestión, mientras que los populares, a través de Miguel Tellado, han cerrado el Debate sobre el Estado de la Autonomía con una dura crítica a todos sus rivales. Para Tellado, lo que "necesita" Galicia es "más" de la política de Feijóo y no un "cuatripartito" que podría ser "terrorífico".

"Escuchamos con tedio las viejas propuestas de las cuatro izquierdas", ha lamentado Tellado, quien ha demandado a sus rivales políticos que "no traicionen a Galicia" y apoyen las medidas del PP, que ha defendido.

En cambio, ha señalado que no hay "nada nuevo bajo el sol" en los postulados del "rupturismo que empezó por romperse a sí mismo", ni en el "nacionalismo decimonónico", ni tampoco "en el nuevo socialismo gallego sucursal de Ferraz.

Con especial intensidad, ha hecho hincapié en la situación del PSdeG y ha atacado a su líder, Gonzalo Caballero. Parafraseando su "chitón" del primer día de la cita sobre política general, ha esgrimido que "Caballero chitón" con todos los "agravios" del Ejecutivo de Sánchez a la comunidad.

"Señor Leiceaga, ya le estamos echando de menos y aún no se ha ido. Pero no se vaya muy lejos, que igual le demandan en su partido", ha indicado, y ha pedido a Caballero que se ponga de parte "de Galicia" y no de su partido cuando tenga que "elegir".

Finalmente, sobre las críticas de la oposición en materia igualdad y contra la violencia machista, ha proclamado que "el feminismo es de todas y es de todos".

"CINISMO POLÍTICO" DEL PP

Por su parte, en el turno de réplica, la diputada del Grupo Mixto Paula Vázquez Verao han censurado la intervención del popular Miguel Tellado y ha reivindicado la necesidad de adoptar medidas "estructurales" para mejorar la situación de la comunidad. También ha reivindicado propuestas "serias" y "no partidistas" en materia de igualdad y de lucha contra la violencia machista.

A renglón seguido, la parlamentaria nacionalista Olalla Rodil ha cargado contra el "cinismo político" del PP en materia de igualdad y también ha aludido a la resolución sobre acciones violentas. "Todos rechazamos y condenamos cualquier forma de violencia. ¿Por qué tratan de enfrentarnos?", se ha preguntado.

"Porque el objetivo es intentar criminalizar el nacionalismo y el independentismo, y ahí no nos tendrán nunca. Nos tendrán siempre enfrente", ha aseverado Rodil. Le tomó la palabra Luca Chao (Grupo Común da Esquerda) quien ha recordado a Feijóo que "se hizo la foto con el trío de Colón" y le ha afeado su gestión económica, "la peor de la historia".

Por su parte, Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG), ha censurado la actitud del PP, ya que, a su modo de ver, es sencillo defender "la felicidad universal", pero las medidas deben ir acompañadas de presupuestos y de contenido. También ha recordado que en las pasadas elecciones generales el PSOE se situó por delante de los populares, salvo -ha ironizado-- si el PPdeG suma los votos de Vox.