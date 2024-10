La oposición insiste en que Feijóo esté en la comisión de contratos y el PP alega: "No sabemos aún que se le cuestiona"

El portavoz parlamentario popular no se cierra a que comparezca pese a que no figura en el plan que propone el PP: "No descarto nada"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos Couñago, ha evitado, pese a que no figura en el plan de trabajo popular, cerrar la puerta por completo a que su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, vaya a comparecer en la comisión activada a impulso del BNG para investigar contratos de la Xunta en la época de la pandemia, con empresas como Eulen, y el modelo de financiación del Hospital Álvaro Cunqueiro.

"Yo no descarto nada", ha manifestado, a preguntas de los medios, después de que los populares --que tienen la mayoría absoluta en el hemiciclo autonómico y tendrán la última palabra sobre el listado final de comparecientes-- registrasen su propuesta de plan de trabajo con nombres como el presidente gallego, Alfonso Rueda; o su homólogo catalán y exministro de Sanidad, Salvador Illa; pero sin Feijóo.

Con todo, en su intervención ante los medios posterior a la Xunta de Portavoces que ha articulado el orden del día para el pleno de la semana que viene en el Parlamento, Pazos ha incidido en que, "a día de hoy", pese a que BNG y PSdeG sitúan a Feijóo como un compareciente imprescindible, los populares aún no saben "qué actuación se le cuestiona" en sus facetas personal y como responsable político.

Entre otras cuestiones, la oposición ha afirmado tener dudas sobre los contratos con Eulen, de la que es directiva la hermana del líder del PP, mientras que los populares defienden que hubo un descenso de facturación en relación a esta compañía con respecto a la época del bipartito cuando Feijóo recuperó al Xunta en el año 2009.

Y si en esta jornada el propio Rueda ha afeado que BNG y PSdeG quieran "utilizar" la Cámara autonómica para "hacer oposición" a Feijóo, Pazos ha defendido que el PP cite a Illa, por ejemplo, pero no a su jefe de filas, mientras que nacionalistas y socialistas han remarcado que presidió la Xunta (cuya contratación está bajo la lupa del órgano parlamentario) durante 13 años (desde 2009 y hasta abril de 2022).

Así, el portavoz popular ha argumentado que Illa fue, durante la pandemia, el máximo responsable de Sanidad del Gobierno, por lo que el PP considera que su declaración permitirá "ratificar el buen hacer de la Xunta". "Como ya ha hecho el Gobierno", ha agregado, antes de aludir a todos los fondos utilizados que ya han sido objeto de fiscalización.

Sin embargo, de Feijóo se ha reafirmado en que, aún "a día de hoy", los populares no son conscientes de qué "actuación" se le reprocha en su esfera personal o como responsable político.

"NO DESCARTO NADA"

En todo caso, preguntado si el hecho de no incluir su petición de comparecencia sirve ya para descartar que vaya a venir a la Cámara autonómica, el portavoz popular ha evitado aún cerrar la puerta de forma definitiva a la presencia del líder de su partido en la comisión de los contratos, dado que ahora toca negociar y cerrar un plan de trabajo.

En este punto, aún no hay fecha cerrada para que se reúna la comisión y se proceda a aprobarlo. "Lo que vamos a hacer es un análisis conjunto de las propuestas que se hacen y tomar las decisiones más adecuadas para intentar clarificar las cuestiones que están siendo objeto de investigación", ha indicado el portavoz popular.

Dicho esto, ha agregado que a él lo que le parece es que "son otros" los que tienen que "aclarar" cuál es el motivo de la inclusión de determinados nombres que, ha subrayado, "ni siquiera tienen contacto directo con la contratación de la Xunta". Aunque no ha puesto ejemplos, socialistas y nacionalistas citan, entre otros, a familiares de Feijóo y de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"Cada uno sabrá las propuestas que hace", ha continuado Pazos, antes de concluir que ahora toca negociar y cerrar "entre todos" un plan de trabajo "coherente, consecuente, equilibrado y que permita aclarar cualquier actuación de la Xunta. Actuación de la que nos sentimos orgullosos y que ha sido reiteradamente fiscalizada", ha aseverado.

UNA COMPARECENCIA IMPRESCINDIBLE PARA BNG Y PSOE

Por su parte, las viceportavoces en la Cámara de BNG y PSdeG, Olalla Rodil y Lara Méndez, han coincidido en destacar "la ausencia" del nombre de Feijóo en los comparecientes que propone el PP, y en destacar que la presencia del exmandatario gallego, que dejó la Xunta en 2022 para dar el salto a la política nacional, es imprescindible.

"Sorprende mucho la ausencia de un nombre en concreto que es bastante importante cuando hablamos de investigar la contratación pública desde 2009. Ese nombre es el de quien fue presidente de Galicia entre 2009 y 2022 y es una ausencia clamorosa en la propuesta de comparecientes del PP", ha esgrimido Rodil.

Al tiempo, ha advertido de que, si esa ausencia anticipa que los populares van a "vetar" que comparezca como pide la oposición en el órgano parlamentario para "explicar los contratos millonarios a dedo con una empresa en la que su hermana es directiva o con otra en la que está su cuñado", esto "sería toda una declaración de intenciones".

"No se entendería que Feijóo no compareciese cuando predica una cosa en Madrid que ni practica ni practicó en Galicia", ha aseverado, por su parte, Lara Méndez, antes de remarcar el amplio horizonte temporal (13 años) en el que fue máximo responsable del Ejecutivo autonómico, para incidir en que se trata de "un ejercicio de responsabilidad y transparencia".

"Nosotros exigiremos esa responsabilidad. Queremos que todo el mundo que pueda tener algo que aportar se siente. Seguiremos vigilantes ante posibles intentos de obstrucción porque nuestro compromiso es llegar hasta las últimas consecuencias para aclarar esta situación", ha agregado la dirigente socialista.

"TRABAJAMOS EN PLAZOS BASTANTE ACELERADOS"

En cuanto a la fecha para aprobar el plan de trabajo, aún no hay ninguna cerrada. Rodil ha incidido en que los nacionalistas quieren "que se trabaje con agilidad", mientras que el portavoz parlamentario popular ha replicado que se ha trabajado "con plazos bastante acelerados".

"No se puede cuestionar la agilidad. Hasta ahora el único retraso que hubo fue a solicitud del proponiente de la comisión, el BNG", ha zanjado.