La oposición quiere a Feijóo en la comisión que investigará la muerte en un PAC y la atención a enfermos de Hepatitis C

Actualizado 14/09/2018 14:31:47 CET

El PPdeG asegura que colaborará para favorecer la imagen de la sanidad y acusa a la oposición de querer "desprestigiarla"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 (EUROPA PRESS)

Los portavoces de los tres grupos de la oposición --Ana Pontón (BNG), Luís Villares (En Marea) y Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG)-- han presentado la petición conjunta para que se constituya, en la Cámara, una comisión de investigación sobre los "recortes" en sanidad a raíz de la muerte de una persona en el Punto de Atención Continuada (PAC) de A Estrada cuando no había ningún médico y en la que también proponen indagar sobre el suministro de medicamentos para la Hepatitis C.

La última reforma del reglamento del Parlamento permite a la oposición constituir de forma automática una comisión de investigación por legislatura y, en este sentido, han pedido al PP que no "boicotee" el desarrollo de este órgano parlamentario con su mayoría absoluta. De este modo, piden que acuda a la Cámara el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña; y también solicitarán que vayan otros colectivos implicados --como colegios médicos-- y plataformas de defensa de la sanidad pública.

Aunque la oposición puede constituir esta comisión --algo que quiso resaltar el portavoz del PP en materia sanitaria, Aurelio Núñez Centeno--, el PP tiene capacidad de veto en el funcionamiento, toda vez que el plan de trabajo debe acordarse en el seno de la propia comisión y tiene la mayoría.

Aun así, los grupos de la oposición, adelantándose --como explicó Luís Villares a un eventual bloqueo de comparecencias-- registrarán, el próximo lunes la creación de la comisión incluyendo, específicamente en su título, la investigación de la muerte de un hombre en A Estrada y el suministro de nuevos fármacos de la Hepatitis C que, en su día, fue objeto de denuncias por "retrasos".

La oposición aspira a esclarecer no solo lo ocurrido en el PAC de A Estrada, sino también casos como las muertes de enfermos de hepatitis C, un caso que ya investiga la justicia y por el que están imputados por homicidio imprudente dos altos cargos del Sergas.

"QUE TODO EL MUNDO TENGA VOZ"

"Queremos que todo el mundo tenga voz en esta comisión", ha manifestado, en su intervención, el portavoz parlamentario socialista, quien también ha apuntado la necesidad de analizar los problemas de pediatría y los cambios en las áreas sanitarias (después de la supresión de las comarcales).

Villares ha advertido de que el fallecimiento de un hombre en el PAC de A Estrada "fue la gota que colmó el vaso". "Sabemos que no fue el primero, pero esperamos que sea el último", ha subrayado, antes de reprobar la situación "infame" de la situación de la sanidad y quien ha criticado la "soberbia" del PP que "no está dispuesto a escuchar al país que sufre".

"La política sanitaria de Feijóo está acabando con la salud. Y la ciudadanía está harta y nos pide que reaccionemos", ha aseverado Villares, quien ha preguntado si "vale la pena todo este ahorro en términos de vidas humanas" para responder que "no" y que "no debería estar en política nadie" que no lo crea.

"Estamos hablando de algo tan importante como el derecho a la salud de las personas, que es tanto como hablar del derecho a la vida de las personas", ha manifestado la diputada nacionalista en la rueda de prensa de presentación de esta iniciativa. Pontón ha denunciado que se está "devaluando" la sanidad y ha hecho hincapié en que el desencadenante de esta comisión ha sido un hecho "gravísimo", al tiempo que ha reiterado que llevan "mucho tiempo diciendo que los recortes matan".

FRENTE COMÚN

En su intervención, Villares ha querido subrayar la unidad de la oposición en torno a esta petición, que viene después de que en el pleno del Parlamento del pasado miércoles tanto En Marea como BNG planteasen esta investigación y de que, este jueves, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, avanzase contactos en este sentido.

Leiceaga consideró "decepcionante" la respuesta del Gobierno ante lo ocurrido en el PAC de A Estrada y ha apostado por "dar luz" sobre lo que está pasando en la sanidad pública, algo que para el diputado popular Aurelio Núñez Centeno es, no obstante, una ocasión más en que la oposición quiere "desprestigiar" la imagen de la sanidad gallega, que es el servicio más valorado por la ciudadanía.

Centeno compareció minutos después de que la oposición lo hiciese en el Pazo do Hórreo para confirmar la iniciativa, aunque todavía falta por registrar, lo que motivó que el diputado popular evitase pronunciarse por el momento sobre el fondo de la comisión. Así, tampoco aclaró si es partidario de que comparezcan el presidente de la Xunta y/o el conselleiro de Sanidade, como quiere la oposición.

A juicio del diputado popular, esta comisión deberá servir para poner en valor la sanidad pública gallega y, con estas claves, afrontará el PPdeG la investigación parlamentaria propuesta por la oposición, que pedirá listas de espera, número de contratos "precarios", contrataciones de personal en verano, situación de pediatría, entre otras cuestiones.

Pontón ha apuntado que es preciso analizar "la privatización y precarización y, en definitiva, el desmantelamiento" de la sanidad pública; mientras que Leiceaga ha indicado que esta comisión tiene "que ser capaz de desvelar lo que está pasando en la sanidad pública".

Villares fijó otras cuestiones a debatir como "todas las personas invisibles" que "no pagaron medicamentos" tras el copago, las que "no tenían hemodinámica (en Lugo) las 24 horas" y las que estuvieron en una "lista de espera interminable".

El portavoz de En Marea ha defendido que la oposición está "unido en lo verdaderamente importante", como es la sanidad. "Venimos en busca de soluciones", ha apuntado, antes de advertir de que "no vale el ahorro de un solo euro cuando tiene coste humano".

Villares anticipó que una de las conclusiones será la "necesidad de más recursos", pero ha indicado que hay que escuchar a todos los colectivos para "saber como" y el "camino". "Votase a quien votase, la ciudadanía no quiere un servicio sanitario en que no haya recursos", ha sentenciado.

LOS TIEMPOS DE LA COMISIÓN

Los grupos de la oposición consideran que, pese a estar en el ecuador de la legislatura, esta comisión "llega a tiempo", pese a experiencias previas como la de las cajas que lleva varios años paralizada sin un dictamen. Las conclusiones de una comisión de investigación pueden ser objeto de remisión a la justicia si se detectan indicios de delito y en ellas hay obligación de veracidad en las comparecencias.

Pontón sostuvo que no debería haber impedimentos en esta comisión si "no hay nada que ocultar", mientras que Leiceaga también apostó por ir paso a paso y confió en poder dialogar con el PP para establecer un programa que permita desarrollar los trabajos.

REACCIÓN DEL PP

Núñez Centeno, que saludó que el reglamento del Parlamento permita este tipo de comisiones "a diferencia" de otras administraciones (en referencia a Vigo o A Coruña), lamentó que la oposición "intente dar una imagen de desprestigio a la sanidad pública", pero ha considerado que servirá para "desmontar las falacias" que se vierten en esta materia.

Así, avanzó cuestiones como que el Galicia tiene "el presupuesto más alto en sanidad, el mayor porcentaje de la historia, y las mejores listas de espera". También cuenta con una Ley de garantías de esperas máximas y la libre elección de médico.

"Por supuesto no tenemos nada que objetar, colaboraremos con la oposición para que esta comisión no sea exclusivamente para denostar al Gobierno de la Xunta", ha subrayado Centeno, quien no quiso entrar en el caso concreto del PAC de A Estrada, que se está investigando por parte de Inspección Sanitaria y cuya resolución entiende que sería lo "primero" que habría que saber antes de la comisión de investigación.